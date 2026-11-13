Süper Lig'e damga vuran başarı: Galatasaraylı yıldızdan kırılması zor istatistik
Galatasaray'da 5'inci sezonunu geçiren Lucas Torreira, Süper Lig'de sakatlık yüzünden tek maç dahi kaçırmayarak kırılması zor bir istikrara imza attı. Deneyimli oyuncu, 152 karşılaşmanın 142'inde maç kadrosunda yer aldı ve bunların 138'inde doğrudan görev aldı.
Galatasaray’ın 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Transfer olduğu günden bu yana Süper Lig'de oynanan 152 müsabakanın 142'sinde kadroda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, bu maçların 138'inde doğrudan görev aldı.
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SAKATLIK KAYNAKLI MAÇ KAÇIRMADI
HT Spor'da yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk’un orta sahadaki değişilmez tercihi olan Uruguaylı orta saha, lig maratonunda sakatlık sebebiyle hiçbir karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Kadroda bulunmadığı 10 lig maçının 5’inde kart cezası nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, kalan 5 müsabakada teknik heyet kararıyla dinlendirildi ya da özel izinliydi.
189 MAÇTA 2 KIRMIZI KART
Sarı-kırmızılı ekipteki kariyeri boyunca sakatlık kaynaklı tek kaybını 2023 yılında Zalgiris ile oynanan iki Avrupa kupası maçında yaşayan Torreira, yüksek mücadele gücüne rağmen kart disiplinini korumayı da başardı.
Galatasaray'da toplam 189 resmi maça çıkan yıldız isim, bu süreçte yalnızca 2 kırmızı kart gördü (kariyer toplamı 4). Torreira, içinde bulunduğumuz 2026-2027 sezonunda şu ana kadar çıktığı 14 maçta 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.