Galatasaray'dan Batrakov’a yeni sözleşme! 70 milyon avro detayı

Galatasaray’da yönetim, millî aranın ardından takımın altın çocuğu Aleksey Batrakov’la masaya oturacak.

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Batrakov’un menajerini İstanbul’a çağıran sarı kırmızılılar, oyuncunun yıllık ücretine zam yapacak. Bununla birlikte sözleşmesindeki “55 milyon avroya serbest kalır” maddesini de 70 milyon avroya çıkaracak. Oyuncunun dört yıllık sözleşmesi boyunca bu rakam geçerli olacak. Batrakov’un menajeri Vladimir Kuzmichev’in 15 gün içinde İstanbul’a geleceği belirtildi.

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Yönetim 4 yıllık sözleşmesi bulunan genç yıldızı ilerleyen sezonlarda ucuza kaptırmamak için tedbirini almış olacak. Bununla birlikte Batrakov’un devre arasında teknik olarak Galatasaray’dan ayrılması mümkün değil. FIFA kurallarına göre bir oyuncu, bir sezonda ancak iki takımda forma giyebiliyor. Lokomotiv Moskova’da beş maça çıkan Batrakov, dev bir teklif gelse bile her hâlükârda sezonu Galatasaray’da tamamlayacak.

Aleksey Batrakov

GİDEREK BÜYÜYOR

Galatasaray’a 25 milyon avroya transfer olduğunda performansı merakla beklenen Batrakov, kısa sürede kendisini ispat etti. Sarı kırmızılı formayla 13 maça çıkan Rus yıldız, dördü Şampiyonlar Ligi’nde, ikisi ligde toplam altı gol attı, üç de asist yaptı.

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