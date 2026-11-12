Galatasaray efsanesi için veda zamanı: Fernando Muslera'nın emeklilik tarihi
Galatasaray kalesini 14 yıl koruyan ve sarı-kırmızılı kulüpte en çok kupa kazanan oyuncu olan Fernando Muslera, 22 yıllık futbol kariyerini noktalıyor. Estudiantes'i Uruguaylı yıldızı, 28 Kasım'da Palmairas'la oynayacakları Libertadores finalinde emekli olacak.
Galatasaray tarihine geçen 40 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera, 22 yıllık profesyonel kariyerinin son maçına Uruguay'ın Montevideo şehrinde bulunan Centenario Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Libertadores finalinde çıkacak.
28 KASIM'DA VEDA FUTBOLU BIRAKIYOR
Espectador Deportes'in haberine göre; Uruguaylı kaleci, Arjantin ekibi Estudiantes ile Brezilya temsilcisi Palmeiras arasında 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak müsabakada başarılarla dolu futbol kariyerine nokta koyacak.
GALATASARAY'DA 19 KUPA VE REKOR
Galatasaray'da 551 karşılaşmada görev yapan Uruguaylı yıldız, kalesinde 592 gol görürken, 191 maçta kalesini gole kapatmıştı. Muslera, "en fazla maça çıkan yabancı oyuncu" olduğu sarı-kırmızılılarda 14 yılda 19 kupa kazandı.