Spor

Galatasaray efsanesi için veda zamanı: Fernando Muslera'nın emeklilik tarihi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Galatasaray efsanesi için veda zamanı: Fernando Muslera'nın emeklilik tarihi
Başlık ResmiGalatasaray efsanesi için veda zamanı: Fernando Muslera'nın emeklilik tarihi

Galatasaray kalesini 14 yıl koruyan ve sarı-kırmızılı kulüpte en çok kupa kazanan oyuncu olan Fernando Muslera, 22 yıllık futbol kariyerini noktalıyor. Estudiantes'i Uruguaylı yıldızı, 28 Kasım'da Palmairas'la oynayacakları Libertadores finalinde emekli olacak.

Kaydet
|

Galatasaray tarihine geçen 40 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera, 22 yıllık profesyonel kariyerinin son maçına Uruguay'ın Montevideo şehrinde bulunan Centenario Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Libertadores finalinde çıkacak.

Fernando Muslera, 2011-2025 yılları arasında Galatasaray'ın kalesini korudu.
Başlık ResmiFernando Muslera, 2011-2025 yılları arasında Galatasaray'ın kalesini korudu.

28 KASIM'DA VEDA FUTBOLU BIRAKIYOR

Espectador Deportes'in haberine göre; Uruguaylı kaleci, Arjantin ekibi Estudiantes ile Brezilya temsilcisi Palmeiras arasında 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak müsabakada başarılarla dolu futbol kariyerine nokta koyacak.

Muslera, Galatasaray'da 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası kazandı.
Başlık ResmiMuslera, Galatasaray'da 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası kazandı.

GALATASARAY'DA 19 KUPA VE REKOR

Galatasaray'da 551 karşılaşmada görev yapan Uruguaylı yıldız, kalesinde 592 gol görürken, 191 maçta kalesini gole kapatmıştı. Muslera, "en fazla maça çıkan yabancı oyuncu" olduğu sarı-kırmızılılarda 14 yılda 19 kupa kazandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fernando Muslera
SPOR

Fernando Muslera'yı tüm ülke konuşuyor: 5 penaltının 3'ünü kurtardı, tarih yazdı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER