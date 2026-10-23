Fernando Muslera'yı tüm ülke konuşuyor: 5 penaltının 3'ünü kurtardı, tarih yazdı
Galatasaray kalesini 14 sezon boyunca başarıyla koruduktan sonra 2025'te Estudiantes'e transfer olan Uruguaylı yıldız Fernando Muslera, Arjantin ekibinde çarpıcı bir başarıya imza attı.
Arjantin temsilcisi Estudiantes, Kupa Libertadores yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Flamengo ile Brezilya’nın dünyaca ünlü Maracana Stadı’nda karşı karşıya geldi.
FİNALİSTİ PENALTILAR BELİRLEDİ
Rövanşın normal süresi de 0-0 sona erdi ve müsabaka penaltılara uzadı. Estudiantes, seri penaltı atışlarında rakibini 3-2'lik üstünlük sağlayarak, Libertadores'te adını finale yazdırmayı başardı.
MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ
Estudiantes'in 40 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 5 penaltıdan 3'ünü kurtararak, Estudiantes'in finale yükselmesinde en büyük pay sahibi oldu.
Galatasaray'ın eski file bekçisi, 3'üncü kurtarışı sonrası takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşarken; o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.