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Fernando Muslera'yı tüm ülke konuşuyor: 5 penaltının 3'ünü kurtardı, tarih yazdı

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Fernando Muslera'yı tüm ülke konuşuyor: 5 penaltının 3'ünü kurtardı, tarih yazdı
Başlık ResmiFernando Muslera'yı tüm ülke konuşuyor: 5 penaltının 3'ünü kurtardı, tarih yazdı

Galatasaray kalesini 14 sezon boyunca başarıyla koruduktan sonra 2025'te Estudiantes'e transfer olan Uruguaylı yıldız Fernando Muslera, Arjantin ekibinde çarpıcı bir başarıya imza attı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Arjantin temsilcisi Estudiantes, Kupa Libertadores yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Flamengo ile Brezilya’nın dünyaca ünlü Maracana Stadı’nda karşı karşıya geldi.

FİNALİSTİ PENALTILAR BELİRLEDİ

Rövanşın normal süresi de 0-0 sona erdi ve müsabaka penaltılara uzadı. Estudiantes, seri penaltı atışlarında rakibini 3-2'lik üstünlük sağlayarak, Libertadores'te adını finale yazdırmayı başardı.

Fernando Muslera, Flamengo'nun yıldızları Jorginho, Lucas Paquetá ve Bruno Henrique’nin kullandığı penaltılarda gole izin vermedi.
Başlık ResmiFernando Muslera, Flamengo'nun yıldızları Jorginho, Lucas Paquetá ve Bruno Henrique’nin kullandığı penaltılarda gole izin vermedi.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Estudiantes'in 40 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 5 penaltıdan 3'ünü kurtararak, Estudiantes'in finale yükselmesinde en büyük pay sahibi oldu.

Uruguaylı futbolcu, son kurtarışının ardından kale önünde dans ederek büyük sevinç yaşadı.
Başlık ResmiUruguaylı futbolcu, son kurtarışının ardından kale önünde dans ederek büyük sevinç yaşadı.

Galatasaray'ın eski file bekçisi, 3'üncü kurtarışı sonrası takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşarken; o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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