Galatasaray'ın servet önerdiği yıldız için yeni gelişme: "Özel madde" detayı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için astronomik maaş sunduğu Bruno Fernandes'in, Manchester United'ın yeni sözleşme teklifini yine reddettiği konuşuluyor. 32 yaşındaki Portekizli yıldızın Premier Lig ekibindeki geleceğini, mevcut kontratta yer alan uzatma opsiyonu belirleyecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Manchester United ile Bruno Fernandes arasında devam eden "yeni sözleşme" görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı. İngiliz kulübünün, ilk tekliften sonuç alınamaması üzerine yeniden masaya oturduğu Portekizli futbolcuyu ikna edemediği belirtildi.

FERNANDES'TEN MANU'YA İKİNCİ RET

The Athletic'in haberine göre; Fernandes, kendisine sunulan ikinci sözleşme teklifini de geri çevirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerde maaş ve kontrat süresinin öne çıkan başlıklar olduğu aktarıldı.

Bruno Fernandes'in sözleşmesinde yaz başında yalnızca İngiltere dışındaki kulüplerin yararlanabildiği 65 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyordu. Bu maddenin geçerlilik süresi sona erdi.

UNITED'IN "OPSİYON" KOZU

Sözleşmesinin son yılında bulunan Portekizli oyuncunun, ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşmesinin önü açılabilir. Ancak Manchester United'ın elinde önemli bir koz bulunuyor. Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren kulüp, kontrattaki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanarak, Fernandes'in sözleşme süresini uzatabiliyor.

Portekizli orta saha, Manchester United'da bu sezon 14 maçta toplam 1152 dakika sahada kaldı ve 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY'DAN 20 MİLYON EURO

Fernandes'in adı yaz transfer döneminde Galatasaray'la gündeme gelmişti. The Athletic, o dönemde sarı-kırmızılı kulübün Portekizli futbolcuya yıllık 20 milyon euro garanti ücret teklif ettiğini yazmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala