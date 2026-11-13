Galatasaray'ın servet önerdiği yıldız için yeni gelişme: "Özel madde" detayı
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için astronomik maaş sunduğu Bruno Fernandes'in, Manchester United'ın yeni sözleşme teklifini yine reddettiği konuşuluyor. 32 yaşındaki Portekizli yıldızın Premier Lig ekibindeki geleceğini, mevcut kontratta yer alan uzatma opsiyonu belirleyecek.
Manchester United ile Bruno Fernandes arasında devam eden "yeni sözleşme" görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı. İngiliz kulübünün, ilk tekliften sonuç alınamaması üzerine yeniden masaya oturduğu Portekizli futbolcuyu ikna edemediği belirtildi.
FERNANDES'TEN MANU'YA İKİNCİ RET
The Athletic'in haberine göre; Fernandes, kendisine sunulan ikinci sözleşme teklifini de geri çevirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerde maaş ve kontrat süresinin öne çıkan başlıklar olduğu aktarıldı.
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UNITED'IN "OPSİYON" KOZU
Sözleşmesinin son yılında bulunan Portekizli oyuncunun, ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşmesinin önü açılabilir. Ancak Manchester United'ın elinde önemli bir koz bulunuyor. Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren kulüp, kontrattaki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanarak, Fernandes'in sözleşme süresini uzatabiliyor.
GALATASARAY'DAN 20 MİLYON EURO
Fernandes'in adı yaz transfer döneminde Galatasaray'la gündeme gelmişti. The Athletic, o dönemde sarı-kırmızılı kulübün Portekizli futbolcuya yıllık 20 milyon euro garanti ücret teklif ettiğini yazmıştı.