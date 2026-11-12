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Manchester United'da fatura çıktı: Michael Carrick defteri kapandı

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Manchester United'da fatura çıktı: Michael Carrick defteri kapandı
Başlık ResmiManchester United'da fatura çıktı: Michael Carrick defteri kapandı

Premier Lig ekibi Manchester United, kötü sonuçların ardından teknik direktör değişimine gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, Michael Carrick ile yolların ayrıldığı; 45 yaşındaki çalıştırıcının, Manchester United efsanesi olduğu ve her zaman öyle kalacağı vurgulandı.

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İngiltere Premier Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde eden Manchester United, teknik direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdı.

Portekizli teknik adam Ruben Amorim yerine Ocak 2026'da getirilen Carrick, geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada tamamladı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Manchester temsilcisi bu sezon ise Premier Lig'de 8 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

Michael Carrick İngiliz çalıştırıcı, Manchester United ile 32 müsabakaya çıkarken; 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
Başlık ResmiMichael Carrick İngiliz çalıştırıcı, Manchester United ile 32 müsabakaya çıkarken; 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Lig Kupası'nda Brighton’a elenen ManU, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucu topladığı 6 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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