Transferde "10 numara" derbi: Süper Lig'in 3 devini de peşine taktı!

İngiliz basını, Bruno Fernandes'in Süper Lig'in 3 devinin radarında olduğunu yazdı. Portekizli yıldızın formasını giydiği Manchester temsilcisi, Premier Lig'de bu sezon sadece 1 galibiyeti alabildi.

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Ara transfer döneminde gözler Bruno Fernandes’in üzerinde olacak. Paris Saint-Germain ve Al Hilal, Portekizli futbolcuya olan ilgilerini geri çekti. Süper Lig’den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 32 yaşındaki süper yıldız için hâlâ masada.

F.BAHÇE VE TRABZON ÇOK İSTİYOR, G.SARAY BEKLEMEDE

Fotomaç'ın İngiliz basınından Teamtalk'tan aktardığı habere göre; Manchester United’dan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki futbolcu, Türkiye’ye sıcak bakıyor. Haberde, Galatasaray’ın benzer pozisyonda oynayan Aleksey Batrakov’un performansı sebebiyle çok ısrarcı olmayacağı belirtildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ise güçlü tekliflerle Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışacakları kaydedildi.

Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

13 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Bruno Fernandes, İngiltere Premier Ligi'nde çıktığı 9 maçta 7 puanda kalan Manchester United'da bu sezon 13 karşılaşmada mücadele etti. Portekizli 10 numara, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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