Kevin De Bruyne'den transfer açıklaması: PSV iddiasına cevap

Serie A temsilcilerinden Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne, hakkında çıkan transfer haberlerine cevap verdi. Belçikalı futbolcu, "İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum" dedi.

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Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'nin, devre arası transfer döneminde Serie A ekibinden ayrılabileceği öne sürüldü. 25 yaşındaki futbolcunun, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a imza atacağı haberleri gündeme geldi.

"HER ALANDA İYİ SEVİYEDE OYNUYORUM"

Söz konusu iddia hakkında konuşan Kevin De Bruyne, "Bu konuda fazla bir şey söyleyemem. Şu anda mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum ve her alanda iyi bir seviyede oynuyorum" ifadelerini kullandı.

Kevin De Bruyne, Napoli'de bu sezon 15 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistle oynadı.

"SAKİN KALIYORUM"

35 yaşındaki futbolcu, "Bunu konuşmanın sırası değil. İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Her zaman çok fazla söylenti dolaşır. Bu konuda sakin kalıyorum. Seviyemden ve fiziksel durumumdan memnunum. Önemli olan tek şey bu. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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