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Spor

Inter'de Mauro Icardi gelişmesi: Başkandan transfer için net açıklama

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Inter'e dönmek özel olurdu. Bu hikayeyi farklı bir şekilde tamamlayabilmeyi isterdim" demişti. Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta, takıma geri dönmek istediğini söyleyen yıldıza cevap verdi.

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Mauro Icardi, 4 sezon geçirdiği Galatasaray'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erdikten sonra yaz transfer döneminde herhangi bir kulübe imza atmadı. Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta, 2013-2019 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giyen dünyaca ünlü Arjantinli santrfor hakkında konuştu.

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"ICARDI PLANLARIMIZ ARASINDA YOK"

"Forvet konusu yeniden gündeme geldi. Icardi de kendi adını öne sürdü. Icardi'nin geri dönüş olasılığı nedir? Ona ve gerekirse yeni bir forvete kapıyı kapatıyor musunuz?" sorusu üzerine Marotta, "Kendisinin adını öne sürdüğünü bilmiyorum, bize kesinlikle söylemedi. Inter'e çok şey vermiş bir oyuncu için hoş bir düşünce ama dürüst olmak gerekirse, planlarımız arasında yer almıyor, tıpkı yeni bir forvet almanın planlarımızda yer almadığı gibi" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Başlık ResmiMauro Icardi, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"BU TAMAMEN TALİHSİZLİK"

Serie A devinin başkanı, "Dört forvetimiz var ve tesadüfen bir anda 3'ü sakatlandı. Bu tamamen bir talihsizlik. Sanki 2 kalecimiz sakatlanmış, 3'üncü kalecimiz oynuyor gibi bir durum. Bu normal bir durum, 4 ya da 5 kaleciniz olamaz ki!" diye konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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