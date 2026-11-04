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İngiliz efsane anlattı: Victor Osimhen'in Galatasaray ve transfer kararı

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İngiliz efsane anlattı: Victor Osimhen'in Galatasaray ve transfer kararı
Başlık Resmiİngiliz efsane anlattı: Victor Osimhen'in Galatasaray ve transfer kararı

Manchester United'da 2002-2014 yılları arasında 6'sı Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa sevinci yaşayan Rio Ferdinand, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile arasında geçen transfer konuşmasını paylaştı. İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Ferdinand'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Victor Osimhen'i daha önce Manchester United'a öneren İngiliz eski futbolcu Rio Ferdinand, 27 yaşındaki Nijeryalı golcü ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

Victor Osimhen, bu sezon 11 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başlık ResmiVictor Osimhen, bu sezon 11 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

"GALATASARAY ONAY VERMEDİKÇE GİDEMEM"

Manchester United efsanelerinden Ferdinand, "Ona, ‘Victor, Manchester United seni ararsa, bunu dinlemelisin’ dedim. O da bana, ‘Galatasaray’a saygı duyduğumu biliyorsun. Bana sevgi gösterdiler. Bana bu kadar iyi davranan bir kulüpten ayrılmaktan söz edemem’ dedi. Ben de, ‘Kimse senden Galatasaray’a saygısızlık etmeni istemiyor. Sana farklı bir soru soruyorum. United seni isterse reddedecek misin?’ diye sordum. Gülerek şöyle dedi, ‘Rio, bu farklı bir soru. Galatasaray onay vermedikçe yapamam’ dedi. Ben de, ‘Aynen öyle, bu yüzden soruyorum’ dedim” ifadelerini kullandı.

Rio Ferdinand, Manchester United'da 12 sezon forma giydi. (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiRio Ferdinand, Manchester United'da 12 sezon forma giydi. (Fotoğraf: Instagram)

OSIMHEN'E TRANSFER TAVSİYESİ

Osimhen’e “En büyük kupalar için mücadele etmek isteyen bir kulüpte oynamalısın” dediğini aktaran 47 yaşındaki eski milli oyuncu; sezona kâbus gibi başlayan United’a da "Hâlâ o kulüp müsünüz?" sorusunu yöneltti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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