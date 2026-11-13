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Thomas Reis, Avrupa’nın zirvesinde!

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Thomas Reis, Avrupa’nın zirvesinde!
Başlık ResmiThomas Reis, Avrupa’nın zirvesinde!

Trabzonspor’un başında ligde altıda altı yapan Alman Teknik Direktör Thomas Reis, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da zirvede.

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Trabzonspor’un Alman hocası Thomas Reis, maç başına yakaladığı 3,0 puan ortalamasıyla sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Opta Franz’ın paylaştığı verilere göre Reis, Avrupa’nın önde gelen liglerindeki bütün Alman meslektaşlarını geride bırakarak zirveye yerleşti. Süper Lig’de bordo mavililerin başında altıda altı yapan Reis, bütün puanları topladı.

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Başlık ResmiThomas Reis

FLİCK’İ GERİDE BIRAKTI

Listede Reis’in hemen arkasında ise dünya devlerini çalıştıran isimler yer alıyor. Barcelona’nın başındaki Hansi Flick, 2,8 puan ortalamasıyla ikinci sırada kendine yer buldu. Premier Lig’in dikkat çeken ekiplerinden Brighton’ı çalıştıran Fabian Hürzeler ise 2,2 puanla üçüncü sırada yer aldı. Reis, Konferans Ligi’nde de üç maçta iki galibiyet elde etti. Alman hoca, toplam dokuz karşılaşmada hiç beraberlik yaşamadı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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