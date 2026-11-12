Spor

Pep Guardiola için sürpriz milli takım iddiası

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Pep Guardiola için sürpriz milli takım iddiası
Başlık ResmiPep Guardiola için sürpriz milli takım iddiası

Son olarak Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın kariyerine milli takım düzeyinde devam edebileceği iddia edildi. İspanyol teknik adamın, Pochettino sonrası ABD Milli Takımı'nın başına geçebilecek isimler arasında yer aldığı ileri sürüldü.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Futbol tarihin en iyi teknik adamları arasında gösterilen Pep Guardiola, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olabilir.

ABD'DEN HEDEF GUARDIOLA

The Athletic'te yer alan habere göre; ABD Futbol Federasyonu, ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ın başına geçmesi durumunda Pep Guardiola ile temasa geçmeyi planlıyor. Haberde, Pochettino'nun İngiliz devi Manchester United ile prensipte anlaşmaya vardığı ve ayrılığın ardından ABD Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğu için Guardiola'nın ilk aday olduğu belirtildi.

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Başlık ResmiPep Guardiola

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYABİLİR

Teknik direktörlük kariyerinde Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran Guardiola, ABD Milli Takımı'nın başına geçmesi halinde kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

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