Carrick'ten bir gün sonra yeni hoca açıklandı: İki yıl sonra Premier Lig'e döndü

Manchester United, Michael Carrick ile yollarını ayırdığını duyurduktan sadece bir gün sonra teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdi. İngiltere Premier Lig kulübü, 54 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Peş peşe kötü sonuçlar sebebiyle İngiliz çalıştırıcı Michael Carrick'in görevine son veren Manchester United, bu ayrılıktan bir gün sonra Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirdi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Arjantinli teknik adam, yüksek tempolu ve hücum odaklı futbolu, güçlü ve uyumlu takımlar kurmaya verdiği önem ve oyuncu geliştirme konusundaki üstün başarısıyla tanınıyor. Pochettino, farklı liglerde en üst seviyede istikrarlı performans sergiledi" ifadeleri kullanıldı.

Mauricio Pochettino, ABD Milli Takımı'nın CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde Haiti ile cumartesi ve salı günleri oynayacağı maçlarda son defa görev yapacak. Arjantinli teknik adamın, çarşamba günü Carrington'daki antrenman tesislerinde yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

10 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT

Manchester United, Pochettino için sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi uyarınca ABD Futbol Federasyonu'na 10 milyon dolar (7,5 milyon sterlin) tazminat ödeyecek.

İngiliz deviyle 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli teknik direktör, 22 Kasım'da Anfield Road Stadı'nda oynanacak Liverpool maçında Manchester United kulübesindeki yerini alacak.

"KARİYERİMİN EN BÜYÜK ONURLARINDAN BİRİYDİ"

Pochettino, ABD Futbol Federasyonu'ndan ayrılırken yaptığı açıklamada, "ABD armasını temsil etme fırsatı, kariyerimin en büyük onurlarından biriydi" dedi.

ABD Futbol Federasyonu Başkanı Cindy Parlow Cone, Pochettino'ya ve ekibine son 2 yıldaki katkıları için teşekkür ederek kendisine Manchester United'da başarılar diledi.

Pochettino, ağustos ayında ABD Futbol Federasyonu ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na kadar sözleşme uzatmıştı.

Pochettino, 18 Kasım tarihinden itibaren Manchester United'da çalışmaya başlayacak.

KÜME DÜŞME HATTINDA ÇALKANTILI SEZON

Manchester United, Premier Lig'deki ilk 10 maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak son 40 yılın en kötü lig başlangıcını yaptı. Ligde 18'inci sırada bulunan ekip, Lig Kupası'nda da Brighton'a elendi.

Sezon boyunca kulüpteki sorunlar, oyuncuların basın önündeki demeçleriyle de gün yüzüne çıktı. Savunma oyuncusu Lisandro Martinez, 13 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilmelerinin ardından kadroya yapılan yatırımları ve futbol direktörü Jason Wilcox'u eleştirmişti.

Kaptan Bruno Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 yenildikleri maçın ardından taktikle ilgili bir soru üzerine teknik direktör Carrick'i hedef alarak, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi" cevabını vermişti.

Manchester United'ın, Pochettino ile 2016'dan bu yana farklı dönemlerde temas kurduğu, ancak anlaşmaya varamadığı biliniyor.

POCHETTINO'NUN KARİYERİ

Futbolcu olarak Newell's Old Boys, Espanyol, Paris Saint-Germain ve Bordeaux formaları giyen Pochettino, teknik direktörlüğe 2009'da Espanyol'da başladı. Arjantinli teknik adam, İngiltere'de 2013-2014'te Southampton'ı çalıştırdıktan sonra 2014-2019 arasında Tottenham'ın başarısı için çaba harcadı. Tottenham'ı 2019'da Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Pochettino, Madrid'deki finalde Liverpool'a 2-0 yenildi.

Paris Saint-Germain ile Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Pochettino, 2023-2024 sezonunda Chelsea'yi çalıştırdı. Eylül 2024'te ABD Milli Takımı'nın başına geçen 54 yaşındaki teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna çıktı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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