Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İrlanda'daki Avrupa liderleri zirvesinde İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'e sarılmak için öne eğildiği sırada yaşananlar kameralara yansıdı. Frostadottir'in elini Macron'un omzuna koyarak hafifçe geri çekildiği anlar, İngiliz basınında geniş yer buldu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir ile selamlaşması sırasında ilginç anlar yaşandı.

MACRON SARILMAK İSTEDİ, İZLANDA BAŞBAKANI GERİ ÇEKİLDİ

Daily Mail'in haberine göre Macron, İzlanda Başbakanı'nı selamlamak amacıyla gülümseyerek öne eğildi.

Avrupa zirvesinde Macron'a İzlanda Başbakanı'ndan soğuk duş! Sarılmak istedi, geri çekildi

Frostadottir ise elini Fransız Cumhurbaşkanı'nın omzuna koyarken hafifçe geri çekildi. İzlanda Başbakanı'nın bu sırada yan taraftaki fotoğrafçıya baktığı görüldü.

İngiliz gazetesi, "Frostadottir Macron'un sarılma girişiminden kaçmayı denedi" diye yorum paylaştı.

ZİRVEDEKİ SELAMLAŞMA KAMERALARA YANSIDI

Fotoğraflarda Macron'un gülümsemeye devam ettiği, Frostadottir'in ise daha mesafeli bir duruş sergilediği görüldü.

Avrupa zirvesinde Macron'a İzlanda Başbakanı'ndan soğuk duş! Sarılmak istedi, geri çekildi

MELONİ İLE YAŞADIĞI ANLAR DA HATIRLATILDI

News18, Macron'un İzlanda Başbakanı ile yaşadığı karşılaşmayı aktarırken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile daha önceki selamlaşmalarını da hatırlattı.

Geçen yıl düzenlenen G7 Zirvesi'nde Macron, Meloni'ye doğru eğilerek kulağına bir şeyler fısıldadı. Meloni'nin bu konuşmanın ardından gözlerini devirmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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