Balıkesir Havran'da İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giden zeytin üreticisi Levent Koca, binayı kirletmemek için çamurlu çizmelerini binanın girişinde çıkararak içeri girdi. Durumu fark eden Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, vatandaşın çizmelerini kendi elleriyle giydirerek, "Ayağının çamur olması önemli değil" dedi.

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Havran ilçesine bağlı kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde zeytin üreticiliği yapan Levent Koca, tarladaki işinin ardından ehliyet işlemleri için Havran İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne geldi.

Çamurlu çizmelerini çıkarıp nüfus müdürlüğüne girdi, sonrasında olanlar yürek ısıttı

ÇİZMELERİNİ ÇIKARIP ÖYLE İÇERİ GİRDİ

Yağışlı hava ve arazi şartları nedeniyle çamurlanan çizmeleriyle kamu binasının zeminini kirletmek istemeyen Koca, büyük bir incelik göstererek çizmelerini girişte çıkardı ve işlem bankosuna çoraplarıyla yürüdü.

Çamurlu çizmelerini çıkarıp nüfus müdürlüğüne girdi, sonrasında olanlar yürek ısıttı

ÇİZMELERİ KENDİ ELLERİYLE GİYDİRDİ

Vatandaşın çoraplarıyla işlem yaptırmaya çalıştığını gören Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, hemen müdahale ederek çizmeleri getirtti ve Koca’nın ayaklarına kendi elleriyle giydirdi. Müdür Dayı’nın bu esnada üretici Levent Koca’ya sarf ettiği, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın kalbin. Senin gibi abilerimiz bizim başımızın tacıdır" sözleri kurumda duygusal anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kamu görevlisi ile üretici vatandaş arasındaki samimi diyalog ve örnek davranış, hem kurumun güvenlik kamerası hem de çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede vatandaşların büyük takdirini topladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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