Emekli polisin sıra dışı projesi! Fatih Sultan Mehmet’ten ilham aldı, kolları sıvadı: O karadan yürüttü ben yüzdüreceğim
Trabzon’da yaşayan 53 yaşındaki emekli polis Ayhan İnan, Fatih Sultan Mehmet’ten ilham alarak çocukluk hayali için kolları sıvadı. Bir tekne inşa eden İnan “Yapılamayanı yapmak istiyorum. Tüm meslek hayatımı neredeyse buna maddi ve manevi olarak adadım. Tekneyi karada yüzdüreceğiz. O karadan yürüttü, ben de karada yüzdüreceğim inşallah” dedi.
2 YIL İÇİN BİTİRMEYİ PLANLIYOR
2022 yılında polislik mesleğinden emekli olan 53 yaşındaki tekne tutkunu Ayhan İnanç, çocukluk hayalini yıllar sonra gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Kendi atölyesini kurarak kestane ağacından 13-14 metre uzunluğunda motor yat inşa etmeye başlayan İnan, teknesini 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor.
“FATİH DEDEMİZDEN ÖRNEK ALDIK”
İnan, teknenin nasıl taşınacağı konusunda farklı seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Bu konuda Fatih Sultan Mehmed'in mücadelesinden örnek aldığını dile getiren İnan, "Fatih'ten örnek ve ibret alıyoruz. Normal şartlarda akıllı bir adam oturup düşünüp ‘Burada bu iş olur' demez. Genellikle vazgeçer. Bir şekilde, artık kendimden de saklıyorum nasıl yürüteceğimi ama inşallah yürüteceğim. O zaman gelsin, olmadı helikopterle getiririz, sıkıntı yok. Halledeceğiz inşallah" dedi.
IRMAKTAN SU BASACAK
Projesinin en dikkat çekici aşamasının tekneyi karada yüzdürmek olduğunu belirten İnan, çalışma alanında bir havuz oluşturmayı planladığını söyledi. Bulundukları alanı bent şeklinde kapatacaklarını, arka bölümünü ağaçlarla tahkim edeceklerini ve altını tenteleyerek yakındaki ırmaktan su basacaklarını ifade eden İnan, böylece tekneyi karada oluşturulacak havuz içerisinde yüzdürmeyi amaçladığını dile getirdi.
“O KARADAN YÜRÜTTÜ, BEN KARADA YÜZDÜRECEĞİM”
Teknenin su içerisinde kaldırılarak teknik ayarlarının yapılmasını istediğini belirten İnan, motor, ekipman, pervane ve şaft gibi parçaların montaj ve ayar işlemlerini bizzat suyun içerisinde gerçekleştirmeyi planladığını kaydetti. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında gemileri karadan yürütmesinden ilham aldığını ifade eden İnan, "İnşallah burada tekneyi yüzdüreceğiz. Buraya bir havuz yapacağız. Fatih'i Allah nur içinde yatırsın, bizi de ona layık etsin inşallah. Bir adım daha öne geçerek tekneyi karada yüzdüreceğiz. O karadan yürüttü, ben de karada yüzdüreceğim inşallah" dedi.
“KESTANE AĞACI KULLANIYORUZ”
Tekne yapımında arkadaşlarının desteği olduğunu ifade eden İnan, "2022 yılında polislikten emekli oldum. Yaklaşık 27 yıl görev yaptım. Şu an 53 yaşındayım. Teknemizin boyunu 13-14 metre olarak tasarladım. Teknik olarak motor yat sınıfında yer alıyor. Halk arasında lüks tekne olarak geçiyor. Çift motorlu sürat motoru da denilebilir. Malzeme olarak kestane ağacı kullanıyoruz. Çünkü kestane Karadeniz'in en meşhur ağaçlarından biri olmasının yanı sıra suya da dayanıklıdır.
“YÜKSEK MALİYETLİ BİR PROJE”
Çevreden olumlu tepkiler aldığını kaydeden İnan, "Çevreden genellikle olumlu tepkiler alıyorum. Büyük ilgi gösteriyorlar. Onların beni görmesi büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Yapılamayanı yapmak istiyorum. Hobilerim geçmişte kaldı. Bu oldukça yüksek maliyetli bir proje. Tüm meslek hayatımı neredeyse buna maddi ve manevi olarak adadım. Bir şey üretmek, bir şey yapmak adına yola çıktım. Neden biz üretmeyelim, neden biz yapmayalım?" şeklinde konuştu.