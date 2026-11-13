Emekli polisin sıra dışı projesi! Fatih Sultan Mehmet’ten ilham aldı, kolları sıvadı: O karadan yürüttü ben yüzdüreceğim

“YÜKSEK MALİYETLİ BİR PROJE”

Çevreden olumlu tepkiler aldığını kaydeden İnan, "Çevreden genellikle olumlu tepkiler alıyorum. Büyük ilgi gösteriyorlar. Onların beni görmesi büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Yapılamayanı yapmak istiyorum. Hobilerim geçmişte kaldı. Bu oldukça yüksek maliyetli bir proje. Tüm meslek hayatımı neredeyse buna maddi ve manevi olarak adadım. Bir şey üretmek, bir şey yapmak adına yola çıktım. Neden biz üretmeyelim, neden biz yapmayalım?" şeklinde konuştu.