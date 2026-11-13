Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Küresel petrol piyasalarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren yaklaşık 4 TL indirim yapılması bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzin fiyatlarına yansıyan indirimin bu kez motorin grubunda da uygulanması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL'lik düşüş öngörülüyor.

MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Motorin fiyatlarında beklenen indirimin 14 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Yaklaşık 4 TL'lik indirimin gerçekleşmesi durumunda motorin kullanan araç sahiplerinin yakıt maliyetleri azalacak.

Ancak indirim henüz kesinleşmedi. Pompaya yansıyacak nihai tutar, uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre netleşecek.

Motorinde büyük indirim beklentisi! Pompaya yansıyacak

BENZİNİN ARDINDAN SIRA MOTORİNDE

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı.

12 Kasım Perşembe günü benzinin litre fiyatında yaklaşık 3,40 TL'lik indirim uygulanmıştı.

Benzindeki fiyat düşüşünün ardından bu kez motorin grubunda da benzer bir indirim beklentisi oluştu.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler, küresel petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt ürünlerinin maliyetlerine yansıması, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının yanı sıra döviz kuru ve vergi düzenlemeleri de etkili oluyor.

Motorin fiyatlarında beklenen indirimin kesin tutarının yapılacak fiyat güncellemesiyle belli olması bekleniyor.

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