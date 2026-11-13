ABD Başkanı Trump’ın İran’la anlaşma ihtimalini zayıflatan son açıklamaları petrol piyasasında tansiyonu yeniden yükseltti. Brent petrol dün yüzde 3,78 primle 95,9 dolara çıktı. Bugün de petrol TSİ 06:00 itibarıyla 95,70 dolardan fiyatlandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi kasım ve aralık ayları için 100 dolar civarında hedef fiyat öngörüsünde bulundu. Singapur merkezli OCBC Bank da 2026 sonu tahminini 100 dolarda korudu.

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Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği zaferin ardından Washington ile Tahran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açmıştı. Brent petrol, 10 Kasım işlemlerinde 90 doların altına sarkarak son 10 haftanın en düşük seviyelerini test etmişti.

TRUMP’TAN MESAJLAR

Haftanın ikinci yarısında ise fiyatlarda yeniden yükseliş yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma yapılmasına artık ihtiyaç olmadığını açıklaması, diplomatik çözüm umutlarını zayıflatırken jeopolitik risk primini yeniden gündeme taşıdı.

Brent petrol, dünkü işlemlerde yüzde 3,78 yükselerek 95,9 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde TSİ 06.00 itibarıyla 95,40 dolar civarında denge arayışı sürüyor. Buna rağmen petrolde haftalık kayıp yüzde 2,65’e ulaştı. Böylece fiyatlar üst üste ikinci haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor.

100 dolar endişesi artıyor! Petrol yeniden yukarı

İRAN’IN ŞARTLARI

Bu arada Tahran yönetimi de doğrudan barış görüşmelerinin başlayabilmesi için ABD'nin deniz ablukasını ve yaptırımlarını kaldırması gerektiği yönündeki tutumunu koruyor.

Jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi petrol fiyatlarını desteklese de arz tarafındaki gelişmeler farklı bir tablo ortaya koyuyor. Orta Doğu'dan ham petrol ihracatının toparlanması, fiyatların daha hızlı yükselişe geçmesini engelliyor.

2,5 MİLYON VARİLE DÜŞTÜ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), kasım ayı raporunda Orta Doğu'daki petrol üretim kesintilerinin mayıs ayındaki günlük 10,9 milyon varillik zirveden ekim ayında 2,5 milyon varile gerilediğini hesapladı.

EIA, bölgeden sevkiyatların kısmen kısıtlı kalacağını öngörmekle birlikte, Brent petrolün kasım ve aralık aylarında ortalama 100 dolar civarında işlem görebileceğini tahmin ediyor.

ABD tarafında ise ham petrol stoklarının geçen hafta 4,7 milyon varil artması, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan unsurlardan biri oldu.

100 dolar endişesi artıyor! Petrol yeniden yukarı

PETROL TAHMİNLERİ

Singapur merkezli OCBC Bank, 11 Kasım tarihli son değerlendirmesinde Brent petrol için 2026 sonu tahminini varil başına 100 dolarda korudu. Ancak 2027 sonu beklentisini 85 dolardan 75 dolara indirdi.

Banka, bölgedeki gerilimin azalması ve Körfez ülkelerinin ihracat kapasitesinin artmasını uzun vadeli fiyat beklentisindeki aşağı yönlü revizyonun gerekçeleri arasında gösterdi. Buna karşılık tanker kapasitesindeki sıkışıklık ve düşük stokların kısa vadede fiyatları destekleyebileceğine dikkat çekti.

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