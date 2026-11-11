BIST 100'de sınırlı yükseliş! Gözler altın ve petrol fiyatlarında

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 artışla 11.666,42 puandan tamamladı. Gün içinde 11.820 puanı gören endekste hisselerin çoğu değer kaybederken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 4,56 puanlık artışla 11.666,42 puandan tamamladı. Endeks, güne yüzde 0,35 yükselişle 11.702,38 puandan başlamıştı.

Gün içerisinde 11.621,72 ile 11.820,47 puan aralığında hareket eden BIST 100, kapanışta yatay bir seyir izledi.

BIST 30 endeksi ise yüzde 0,25 değer kazanarak 14.644,23 puana yükseldi.

Sektör endeksleri incelendiğinde sanayi yüzde 0,42, teknoloji yüzde 1,14 yükseldi. Mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi ise yüzde 0,82 geriledi.

BIST 100 kapsamında işlem gören hisselerin 27'si günü yükselişle, 69'u düşüşle tamamladı. Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding ve Astor Enerji en fazla işlem gören hisseler arasında yer aldı.

ALTININ ONSU 4 BİN 15 DOLAR

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.15 itibarıyla 4 bin 15 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 525 bin liraya geriledi.

Tahvil ve bono piyasasında işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 35,77, bileşik getirisi yüzde 38,97 olarak kaydedildi.

DÖVİZ VE PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 50,1028 lira, satışta 50,3036 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1093, sterlin/dolar paritesi 1,3278, dolar/yen paritesi ise 159,7 seviyesinde işlem gördü.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı yüzde 1,8 artışla 93,2 dolara yükseldi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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