İsrail'in vahşi saldırısına Türkiye'den sert tepki! Ömer Çelik: İnsanlık düşmanı bir barbarlık

İsrail'in Gazze’deki Nasser Hastanesi'ni hedef alarak kadın, çocuk demeden katliam yapmasına Türkiye'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, uluslararası topluma artık harekete geçilmesi yönünde çağrıda bulunarak "Bu şebekenin Gazze’deki Nasser Hastanesi'ni havadan hedef alarak masum insanları ve ameliyat önlükleriyle görev yapan sağlık çalışanlarını katletmesi, insanlık düşmanı bir barbarlıktır" ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Türkiye'den İsrail'in kanlı saldırılarına yönelik sert tepkiler peş peşe geliyor.

Hayatını kaybeden Filistinliler için Nasır Hastanesi çevresinde cenaze töreni düzenlendi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BARBARLIK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, uluslararası topluma artık harekete geçilmesi yönünde çağrıda bulunarak "Bu şebekenin Gazze’deki Nasser Hastanesi'ni havadan hedef alarak masum insanları ve ameliyat önlükleriyle görev yapan sağlık çalışanlarını katletmesi, insanlık düşmanı bir barbarlıktır" ifadelerini kullandı.

İsrail’deki soykırım şebekesinin insanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Çelik, "Hastaneleri, hastaları ve can kurtaran sağlık çalışanlarını bombalayan bu soykırım şebekesi, tüm insanlığın gözü önünde işlediği suçlarına her gün bir yenisini eklemektedir" dedi.

Gazze konusunda dünyanın artık somut adımlar atması gerektiğini ifade eden Çelik, "Uluslararası toplum, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için somut adımlar atmalıdır. İsrail yönetimi işlediği tüm insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vermelidir" sözlerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir hastaneye saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in vahşi saldırısına Türkiye'den sert tepki! Ömer Çelik: İnsanlık düşmanı bir barbarlık

Açıklamada, "İsrail tarafından Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve aralarında sağlık personelinin de bulunduğu çok sayıda Filistinli kardeşimizin şehit edildiği saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı, uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen 1600'den fazla Filistinliyi öldüren ve Kapsamlı Barış Planı'nın hayata geçirilmesi için uluslararası tüm girişimleri reddeden İsrail'in, barışın sağlanmasını istemeyen taraf olduğunu bir kez daha gösterdiği kaydedilen açıklamada, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için uluslararası topluma gerekli adımları atma yönünde çağrıda bulunuldu.

İsrail'in vahşi saldırısına Türkiye'den sert tepki! Ömer Çelik: İnsanlık düşmanı bir barbarlık

NASIR HASTANESİ SALDIRISI

Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı.

Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.

İsrail'in vahşi saldırısına Türkiye'den sert tepki! Ömer Çelik: İnsanlık düşmanı bir barbarlık

Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkararak hastaneye nakletti.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğunu belirtti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala