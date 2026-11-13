Antalya’da Kemer Belediyesi iştiraki olan şirketin müdürü Mustafa K. Y., kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Skandalın, İller Bankası payından yapılan SGK ve vergi kesintisiyle ortaya çıktığı öğrenilirken; belediyeden adli sürece ilişkin resmi açıklama geldi.

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Antalya'da Kemer Belediyesi'nin suç duyurusu üzerine başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye şirketinin müdürü Mustafa K. Y., belediyeye ait 80 milyon lirayı kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Antalya'da Kemer Belediyesi'nin şikayeti üzerine belediye iştiraki şirketin müdürü Mustafa K. Y.’nin kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da olduğu tespit edilen Kemer Belediyesi iştiraki Personel Limited Şirketi'nin müdürü Mustafa K. Y., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirket müdürü, Antalya'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kemer Belediyesi'nde şirket müdürüne 80 milyonluk zimmet tutuklaması

VURGUN NASIL FARK EDİLDİ?

Şirket müdürünün tutuklanmasının ardından Kemer Belediyesi'nden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Vurgunun nasıl fark edildiğinin anlatıldığı açıklamada, belediyenin her ay sonu şirket karı ve genel yönetim giderlerini ekleyerek hak ediş ödemelerini eksiksiz yaptığı vurgulandı.

Ancak 10 Kasım 2026 tarihinde İller Bankası aracılığıyla belediyeye aktarılan paydan, Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi'ne ait SGK ve vergi borçları nedeniyle kesinti yapıldığı fark edildi. Yapılan araştırmada, belediyenin düzenli ödeme yapmasına rağmen şirket yetkilisinin SGK ve vergi dairesine hiçbir ödeme yapmadığı anlaşıldı.

Necati Topaloğlu, geçen ay CHP'den istifa etmişti. Kemer Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SUÇ DUYURUSU

Durumun tespit edilmesinin ardından belediye yetkililerinin şirket müdürü Mustafa K.Y.'ye ulaşmaya çalıştığı ancak şüphelinin telefonlara cevap vermediği ve çalışma ofisinde de bulunmadığı belirlendi.

Yaşanan gelişmelerin şüphe uyandırması üzerine belediye görevlileri ve bizzat Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Öte yandan belediye açıklamasında, şüphelinin 2018 yılında 696 sayılı KHK ile kurulan şirkete, 01/06/2018 tarihli genel kurul kararıyla dönemin belediye başkanı tarafından münferiden temsile (Kimseye bağlı olmaksızın, tek imza yetkilisi) yetkili müdür olarak atandığı bilgisine de yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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