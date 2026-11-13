Spor

Sosyal medya bu frikiği konuşuyor: Arda Güler'den Sergen Yalçın golü

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Sosyal medya bu frikiği konuşuyor: Arda Güler'den Sergen Yalçın golü
Başlık ResmiSosyal medya bu frikiği konuşuyor: Arda Güler'den Sergen Yalçın golü

Milli futbolcu Arda Güler'in, 2-1 kaybedilen Belçika maçında frikikten attığı müthiş gol, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın serbest vuruştan attığı gollere benzetildi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Türkiye'nin tek golünü Arda Güler, 20'nci dakikada serbest vuruştan kaydetti.

Milli futbolcunun şık golü, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde Denizlispor'a serbest vuruştan kaydettiği gole benzetildi.

Arda Güler, frikik golü sonrası büyük sevinç yaşadı.
Başlık ResmiArda Güler, frikik golü sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sosyal medyada "Arda Güler'den Sergen Yalçın golü" şeklinde yorumlar yapılırken; birçok kullanıcı tarafından genç yıldızın golü paylaşıldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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