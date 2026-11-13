Sosyal medya bu frikiği konuşuyor: Arda Güler'den Sergen Yalçın golü
Milli futbolcu Arda Güler'in, 2-1 kaybedilen Belçika maçında frikikten attığı müthiş gol, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın serbest vuruştan attığı gollere benzetildi.
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Türkiye'nin tek golünü Arda Güler, 20'nci dakikada serbest vuruştan kaydetti.
Milli futbolcunun şık golü, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde Denizlispor'a serbest vuruştan kaydettiği gole benzetildi.
Sosyal medyada "Arda Güler'den Sergen Yalçın golü" şeklinde yorumlar yapılırken; birçok kullanıcı tarafından genç yıldızın golü paylaşıldı.