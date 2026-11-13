Kaçışı Yunanistan'da son buldu: İzmir'de iş adamlarının kabusu olan Sercan Sayal tutuklandı
Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 116 ayrı aranma kaydı bulunan Sayal, İzmir'de cezaevine gönderildi.
Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kırmızı bültenle aranan ve hakkında 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Sayal, cezaevine gönderildi.
Örgüt elebaşı, İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
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SUÇ DOSYASINDA YOK YOK
İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Sayal'ın yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığının koordineli çalışma yürüttüğü bildirilmişti.
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Tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle aranan Sayal'ın, İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlenmişti.
BAKAN ÇİFTÇİ: NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de daha önce yurt dışına kaçan yeni nesil suç örgütü üyelerine yönelik mücadelede kararlılık mesajı vermişti.
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Yunanistan ziyareti sırasında konuşan Çiftçi, Türkiye'de suç işledikten sonra başka ülkelere kaçan örgüt üyelerinin peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarlarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, Türkiye İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.