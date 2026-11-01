Fenerbahçe tribün liderine saldırı hazırlığı! Daltonlar soruşturmasında 5 gözaltı
Kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.
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Kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları değerlendirildi.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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