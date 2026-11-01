İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik 2026 yılı içerisinde 190 operasyon düzenlendiğini, 2.067 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 1.545'inin tutuklandığını açıkladı. Çiftçi, operasyonlar sonucunda ev ve iş yeri kurşunlama olaylarının geçen yıla göre yüzde 49 azaldığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Çiftçi, 2026 yılı içerisinde Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında düzenlenen 190 operasyonda 2.067 şüphelinin yakalandığını, 1.545'inin tutuklandığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele çalışmalarının değerlendirildiği Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu ile organize suçlar, asayiş, siber suçlar ve narkotik birimlerinin yöneticileri katıldı.

Yeni nesil suç örgütlerine geçit yok! Bakan Çiftçi son rakamları açıkladı

Toplantıda suç örgütlerine yönelik operasyonların sonuçları, örgütlerin yapılanmaları, faaliyet alanları ve suç işleme yöntemleri ele alındı. Önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni projeler ve operasyonel stratejiler de değerlendirildi.

Yeni nesil suç örgütlerine geçit yok! Bakan Çiftçi son rakamları açıkladı

KURŞUNLAMA OLAYLARINDA YÜZDE 49 AZALMA

Bakan Çiftçi, yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul'da ev ve iş yeri kurşunlama olaylarının geçen yıla kıyasla yüzde 49 azaldığını bildirdi. Meydana gelen kurşunlama olaylarının yüzde 93,5'inin aydınlatıldığını belirten Çiftçi, organize suç örgütlerinin hareket alanını daraltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç örgütleriyle mücadelenin yalnızca örgüt üyelerini değil, bu yapıları ayakta tutan tüm unsurları hedef aldığını vurguladı.

Yeni nesil suç örgütlerine geçit yok! Bakan Çiftçi son rakamları açıkladı

Bakan Çiftçi, “Hedefimiz nettir: Suç örgütlerinin yalnızca mensuplarını değil, onları ayakta tutan bütün yapıları da etkisiz hâle getirmek” ifadelerini kullandı.

Mücadelenin İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında aralıksız sürdürüleceğini belirten Çiftçi, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade etti.

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