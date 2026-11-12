48 ayrı yakalama emri vardı: Barış Boyun çetesinin kilit ismi yakayı ele verdi

Barış Boyun suç örgütüne yönelik soruşturmada aranan isimlerden biri daha yakalandı. Hakkında 48 ayrı yakalama emri bulunan örgüt yöneticisi Mehmet Recep Demir, Azerbaycan’da gözaltına alınarak tutuklandı. Demir’in Türkiye’ye getirilmesi için iade süreci başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ulusal ve uluslararası faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün yöneticilerinden Mehmet Recep Demir, Azerbaycan’da yakalandı.

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Hakkında toplam 48 yakalama emri bulunduğu belirtilen Demir’in, Azerbaycan’da tutuklandığı bildirildi. Tutuklama kararının, Azerbaycan Ceza Kanunu’nda yer alan "Kanunsuz Sınır Geçme" suçlaması kapsamında verildiği öğrenildi.

TÜRKİYE’YE İADESİ İSTENECEK

Demir’in yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirilmesi için de harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt yöneticisinin Türkiye’ye iadesinin sağlanması amacıyla Azerbaycan’daki adli makamlara iletilmek üzere talepname hazırladı.

İade sürecine ilişkin işlemlerin Azerbaycan makamları nezdinde yürütülmesi bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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