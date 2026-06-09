Adalet Bakanı Akın Gürlek, Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne 7 ilde 113 adreste düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Gürlek 6'sı avukat 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 45 şüphelinin yakalandığını, 700 şüpheli hakkında ise işlem yapıldığını duyurdu.

İstanbul merkezli çok sayıda cinayet, silahlı çatışma, yaralama ve iş yeri kurşunlama olayına karışan, Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne yeni bir operasyon daha düzenlendi.

Operasyon hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, örgüt lideri İtalya'da bulunan suç örgütü mensubu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldığını, 6'sı avukat 45 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Barış Boyun suç örgütüne 7 ilde neşter! 113 adreste 45 şüpheli yakalandı

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon düzenlenen iller arasında İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa yer aldı. Mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Bakan Gürlek, suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını belirtti.

Barış Boyun suç örgütüne 7 ilde neşter! 113 adreste 45 şüpheli yakalandı

700 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Sosyal hesabından açıklama yapan Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

Yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır.

Suç örgütü lideri Barış Boyun

“DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZİN YANINDA”

Bakan Gürlek, "Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz. Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz, suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır” mesajını verdi.

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