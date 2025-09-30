Barış boyun çetesi iddianamesi kabul edildi: Çeteye 1.281 sene hapis cezası talebi

Barış Boyun çetesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı yeni iddianame kabul edildi. Çete üyelerine toplamda 1.281 yıl ceza istendi. Silivri’de 23 Şubat 2026’da başlayacak olan davanın bir ay sürmesi beklenirken, çetenin, “uyuşturucu ve silah ticareti”, “kasten öldürme”, “tehdit” ve “yağma” eylemlerine kadar 120’nin üzerinde suça konu eylemi gerçekleştirdiği iddia edildi. Çetenin Sırp mafya gruplarıyla iş birliği yaptığı ve Sırp suç örgütü Skaljari’nin lideri Jovan Vukotic cinayetini taşeron olarak işlediği de öne sürüldü.

167 kişinin şikâyetçi olduğu belirtilen iddianamede, aralarında çetenin lideri Barış Boyun, tutuklu ve adli kontrollünün de bulunduğu 304 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Çete üyelerinin, takibi güç olan WhatsApp ve FaceTime gibi şifreli programlarla haberleştiği kaydedildi. İddianamede, çete içinde yönetici pozisyonunda olan Bahadır Akdağ ve Beratcan Gökdemir’in liderliğindeki “Daltonlar” olarak bilinen kanadın, Barış Boyun çetesinden ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiği belirtildi.

Çete üyelerinden alınan ifadelerde, şüphelilerin örgüt avukatlarının zoruyla ifade vermeye çalıştığı ve ceza infaz kurumundaki örgüt üyelerinin hesaplarına örgüt avukatları aracılığıyla zorla para yatırıldığı da tespit edildi. Ayrıca “etkin pişmanlıktan” yararlanmak isteyen çete üyelerinin ailelerinin ölümle tehdit edildiği iddianamede yer aldı.

Ayrıca çetenin, Avrupa’da uyuşturucu ticareti yaptığı Sırp suç örgütü Kavaka’dan taşeronluk hizmeti aldığı iddianamede yer aldı.

Soruşturma dosyasında, çetenin suçtan elde ettikleri gelirle tabii afet bölgelerine yardım kamyonları gönderdiklerine dair paylaşımlar yaptığı belirlendi. Bu paylaşımlarla çetenin insanların maneviyatını sömürdüğü ve kamuoyunun çete üzerindeki bakış açısını yumuşatmaya çalıştığı da belirlendi.