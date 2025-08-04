Barış Boyun, 22 Mayıs 2024 tarihinde İtalya'da düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2024 yılında Türk ve İtalyan polislerin ortak operasyonuyla İtalya'da tutuklananan Barış Boyun, ve alt grubu Daltonlar Çetesi Kolombiya Kartellerinden esinlendikleri motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir.

Şu su sıralar Barış Boyun öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Peki, Barış Boyun öldü mü? İşte cevabı...

BARIŞ BOYUN ÖLDÜ MÜ?

Barış Boyun’un öldüğüne dair iddialar asılsızdır. "Yeni nesil mafya" olarak da tanımlanan Barış Boyun'un öldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştır, şu anda yaşıyor.

BARIŞ BOYUN KİMDİR?

Daltonlar çetesi lider olarak bilinen Barış Boyun 1984 yılında Malatya’da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 41 yaşında olan Boyun, . "Yeni nesil mafya" adlandırılıyor.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde mahalle çetesi olan suç örgütü daha sonrasında uluslararası alana sıçradı Barış Boyun ve alt grubu Daltonlar Çetesi, Kolombiya Kartellerinden esinlendikleri motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle gündeme geldi.

Barış Boyun, Bilal Yaman'ın 2017'de tutuklanmasının ardından suç örgütünün lideri oldu. Savcılık iddianamesine bakıldığında; örgütün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticareti yapıldı.

Barış Boyun, Balkan mafyalarına adına cinayetler işlediği belirtildi. Ayrıca emrindeki Daltonlar Çetesi ise Atina Suikastı sonatası Boyunla yollarını ayırdığı biliniyor.