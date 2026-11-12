Avrupa'da uçaklara ve okullara yönelik peş peşe yapılan sahte bomba ihbarları güvenlik alarmına yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ihbarların arkasında dış güçlerin bulunduğuna ilişkin henüz yeterli bilgi olmadığını belirtirken, konuyu değerlendirmek üzere Savunma ve Güvenlik Konseyini toplayacağını duyurdu.

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Avrupa'da uçakları ve okulları hedef alan peş peşe sahte bomba ihbarları güvenlik endişelerini artırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tehditlerin arkasında dış güçlerin bulunduğuna ilişkin henüz yeterli kanıt olmadığını söyledi. Macron, gelişmeleri değerlendirmek üzere Fransa'da Savunma ve Güvenlik Konseyini toplayacağını açıkladı.

"Söz konusu ihbarların arkasında dış güçlerin bulunduğunu şu aşamada söyleyemeyiz" diyen Macron, güvenlik alanında "daha geniş bir Avrupa" bünyesinde koordinasyona ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Avrupa'da bomba ihbarlarının arkasında kim var? Macron'dan açıklama geldi

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Kıta için güvenlik alanındaki risklere karşı birlikte çalışmaları ve planlama yapmaları gerektiğini savunan Macron, zirvede güvenlik konusunda görüşülen sözleşme hakkında "Birçok kişi Avrupa'nın kendi güvenliği ve istikrarı konusundaki müzakerelerin dışında kalmasını isterken, bu belge son derece önemli. Çünkü onlarca yıldır yaptıklarımıza dayanıyor" dedi.

Avrupa'nın demokratik alanda riskler, dezenformasyon ve müdahalelerle karşı karşıya olduğunu belirten Macron, bu konuda Moldova, Ukrayna, Ermenistan, İngiltere ve Norveç ile AST bünyesinde bir girişim oluşturduklarını ifade etti.

Avrupa'da bomba ihbarlarının arkasında kim var? Macron'dan açıklama geldi

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın inşa edilmesi için mümkün olan her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, gün içinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.

"Bugün önceliğimizin, Avrupa'nın Ukrayna ve kendisi için ne istediği konusunda net ve ortak bir görüşe sahip olması gerektiğini düşünüyorum" diyen Macron, Avrupalıların Rusya ile müzakere girişimlerine yeniden başlaması gerektiğini savundu.

Avrupa'da bomba ihbarlarının arkasında kim var? Macron'dan açıklama geldi

Birçok Avrupa ülkesinden ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarından temsilcilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konusundaki müzakerelere katıldığına işaret eden Macron, Avrupalıların barış ve gelecekteki güvenlik mimarisine ilişkin projelerini netleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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