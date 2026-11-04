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Fransa'da kan depolarına siber saldırı: Dolap sıcaklıklarıyla oynadılar

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Fransa'da kan depolarına siber saldırı: Dolap sıcaklıklarıyla oynadılar
Başlık ResmiFransada kan depolarına siber saldırı: Dolap sıcaklıklarıyla oynadılar "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Avrupa'da soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılara bir yenisi eklendi. Fransa'da kan depolama tesislerinin soğutma sistemine düzenlenen siber saldırıda, kan numunelerinin saklandığı depolardaki sıcaklık ayarları eksi 30 dereceden 110 dereceye çıkarıldı. Olay, bir teknisyenin dikkati sayesinde erken fark edilirken, numunelerin zarar görmesi son anda önlendi.

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Avrupa'da 2 Kasım'da peş peşe yaşanan soğutma sistemi saldırıları endişeye neden oldu. Market ve çeşitli işletmelerin ardından bu kez Fransa'daki kan depolama tesislerinin soğutma sistemine siber saldırı düzenlendi.

DOLABIN AYARLARIYLA OYNANDI

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde Fransız Kan Kurumunun (EFS) depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine yönelik siber saldırıda bilgisayar korsanları, kan numunelerinin bulunduğu farklı depolama tesislerindeki sıcaklık ayarlarını eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıkardı.

Fransada kan depolarına siber saldırı: Dolap sıcaklıklarıyla oynadılar
Başlık ResmiFransada kan depolarına siber saldırı: Dolap sıcaklıklarıyla oynadılar "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

MUHTEMEL FACİAYI TEKNİSYEN ÖNLEDİ

Bir teknisyen, sıcaklıklardaki anormal yükselişi hızlı bir şekilde fark etti. Fransa Sağlık Bakanlığı, durumun zamanında tespit edilmesi sayesinde olayın herhangi bir operasyonel etkisinin olmadığını bildirdi. Siber saldırının faillerinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Fransada kan depolarına siber saldırı: Dolap sıcaklıklarıyla oynadılar
Başlık ResmiFransada kan depolarına siber saldırı: Dolap sıcaklıklarıyla oynadılar "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Fransız Kan Kurumu Başkanı Frederic Pacoud, "Ürünlerin güvenliği ihlal edilmedi. Hastaların tedavisinde kullanılacak numuneleri ya da plazma torbalarını kaybedebilirdik." ifadelerini kullandı.

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