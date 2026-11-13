İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı
Haftanın son işlem gününde gözler altın fiyatlarına çevrilmişken finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Ons altının son 13 ayın en düşük seviyesine düşmesini değerlendiren uzman isim yatırımcılara yönelik kritik uyarılarda bulundu. Memiş, "En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar" vurgusu yaparak, yatırımcıların uzak durması gerektiği hataya işaret etti.
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmenin yollarını arıyor.
ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, FED üyelerinin faiz politikasına ilişkin şahin açıklamaları ve doların güçlenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
13 Kasım Cuma günü TSİ 06.05 itibarıyla 3.918 dolardan işlem gören ons altın, haftalık bazda yüzde 3,8 değer kaybetti. Dün gerçekleştirilen işlemlerde ise 3.853 dolara kadar gerileyerek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti.
Tepki alımları, altın fiyatlarında yeniden toparlanma işaretleri oluşturdu. Haftanın son işlem gününe alıcılı başlayan gram altın 6 bin 310 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 422 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 537 liradan satılıyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 13 Kasım 2026 itibarıyla ons altının son 13 ayın en düşük seviyesine gerilemesine dikkat çeken yatırımcıyı uyardı.
"ENKAZ ALTINDA KALACAK YATIRIMCI UYARISI"
Bütün parasını tek yatırım aracında tutan yatırımcıların karşılaşabileceği riskler konusunda açıklamalarda bulunan Memiş, "Yatırımcı şunu sorgulayacak. Dünya böyle bir ortamdayken ben varlıklarımı nasıl korumalıyım, güvenli liman neresidir? Ben hazırlığımı yaptım mı? En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar tüm parasını bir varlığa yatırmış aylarca bekleyen yatırımcıdır. Tek altın almış, tek borsaya yatırmış, tek gümüşe yatırmış yanlış.Tek yatırım aracını seçmek çok riskli." dedi.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ OLACAK MI?
Merkez bankalarının enflasyon tahminlerinde bir düşüş olmadığını söyleyen Memiş, "Bence ülkelerin kısa vadede enflasyon rakamları gerilese de kalıcı enflasyon tarafında düşüş beklemiyorum.'' ifadelerini kullandı" şeklinde konuştu.
GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA OLDU?
Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, önceki kayıpların ardından yeniden alıcılı bir seyir izledi. Çeyrek ve cumhuriyet altınında da güncel satış fiyatları belli oldu.
13 Kasım 2026 tarihinde aktarılan fiyatlar şöyle:
|Altın Türü
|Fiyat
|Ons altın
|3.918 dolar
|Gram altın
|6.310 TL
|Çeyrek altın
|10.422 TL
|Cumhuriyet altını
|41.537 TL