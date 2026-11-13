Ekonomi

İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı

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İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Haftanın son işlem gününde gözler altın fiyatlarına çevrilmişken finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Ons altının son 13 ayın en düşük seviyesine düşmesini değerlendiren uzman isim yatırımcılara yönelik kritik uyarılarda bulundu. Memiş, "En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar" vurgusu yaparak, yatırımcıların uzak durması gerektiği hataya işaret etti. 
 

İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmenin yollarını arıyor. 
 

İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, FED üyelerinin faiz politikasına ilişkin şahin açıklamaları ve doların güçlenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
 

İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı

13 Kasım Cuma günü TSİ 06.05 itibarıyla 3.918 dolardan işlem gören ons altın, haftalık bazda yüzde 3,8 değer kaybetti. Dün gerçekleştirilen işlemlerde ise 3.853 dolara kadar gerileyerek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti.
 

İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı

Tepki alımları, altın fiyatlarında yeniden toparlanma işaretleri oluşturdu. Haftanın son işlem gününe alıcılı başlayan gram altın 6 bin 310 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 422 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 537 liradan satılıyor.
 

İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 13 Kasım 2026 itibarıyla ons altının son 13 ayın en düşük seviyesine gerilemesine dikkat çeken yatırımcıyı uyardı. 
 

İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı

"ENKAZ ALTINDA KALACAK YATIRIMCI UYARISI"

Bütün parasını tek yatırım aracında tutan yatırımcıların karşılaşabileceği riskler konusunda açıklamalarda bulunan Memiş, "Yatırımcı şunu sorgulayacak. Dünya böyle bir ortamdayken ben varlıklarımı nasıl korumalıyım, güvenli liman neresidir? Ben hazırlığımı yaptım mı? En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar tüm parasını bir varlığa yatırmış aylarca bekleyen yatırımcıdır. Tek altın almış, tek borsaya yatırmış, tek gümüşe yatırmış yanlış.Tek yatırım aracını seçmek çok riskli." dedi.

İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ OLACAK MI?

Merkez bankalarının enflasyon tahminlerinde bir düşüş olmadığını söyleyen Memiş, "Bence ülkelerin kısa vadede enflasyon rakamları gerilese de kalıcı enflasyon tarafında düşüş beklemiyorum.'' ifadelerini kullandı" şeklinde konuştu. 
 

İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA OLDU?

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, önceki kayıpların ardından yeniden alıcılı bir seyir izledi. Çeyrek ve cumhuriyet altınında da güncel satış fiyatları belli oldu.

13 Kasım 2026 tarihinde aktarılan fiyatlar şöyle:

Altın TürüFiyat
Ons altın3.918 dolar
Gram altın6.310 TL
Çeyrek altın10.422 TL
Cumhuriyet altını41.537 TL
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