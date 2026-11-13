İslam Memiş, "Çok riskli' diyerek uyardı: Enkaz altında kalacak yatırımcıyı açıkladı

"ENKAZ ALTINDA KALACAK YATIRIMCI UYARISI"

Bütün parasını tek yatırım aracında tutan yatırımcıların karşılaşabileceği riskler konusunda açıklamalarda bulunan Memiş, "Yatırımcı şunu sorgulayacak. Dünya böyle bir ortamdayken ben varlıklarımı nasıl korumalıyım, güvenli liman neresidir? Ben hazırlığımı yaptım mı? En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar tüm parasını bir varlığa yatırmış aylarca bekleyen yatırımcıdır. Tek altın almış, tek borsaya yatırmış, tek gümüşe yatırmış yanlış.Tek yatırım aracını seçmek çok riskli." dedi.