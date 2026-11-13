Bakan Ersoy Sultanahmet Meydanı'nda! Turistlere Türkiye'yi sordu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un tarihî yarımadasındaki Sultanahmet Meydanı’nı yürüyerek gezdi. Ersoy, meydanda sohbet ettiği turistlere İstanbul’u nasıl bulduklarını ve Türkiye’ye kaçıncı gelişleri olduğunu sordu. Türkiye’yi çok beğendiklerini dile getiren turistler, İstanbul gezilerine ilişkin izlenimlerini Bakan Ersoy’la paylaştı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un tarihî yarımadasındaki Sultanahmet Meydanı’nı yürüyerek gezdi. Vatandaşların ve turistlerin arasında yürüyen Ersoy’un çevresinde bir kalabalık olmaması dikkat çekti.

Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasındaki meydanda turistlerle karşılaşan Bakan Ersoy, yürüyüşüne ara vererek kendileriyle sohbet etti. Ziyaretçilere İstanbul’u nasıl bulduklarını soran Ersoy, şehri gezerken edindikleri izlenimleri dinledi.

Bakan Ersoy Sultanahmet Meydanında!

Samimi bir havada geçen sohbette Türkiye seyahatleri de gündeme geldi. Ersoy, turistlere Türkiye’ye ilk kez mi geldiklerini, daha önce de Türkiye’yi ziyaret edenlere ise kaçıncı gelişleri olduğunu sordu. Ziyaretçiler, Ersoy’un Türkiye’yi beğenip beğenmedikleri yönündeki sorusuna da Türkiye’yi çok beğendiklerini söyleyerek karşılık verdi.

Sohbetin ardından meydandaki bir kestane tezgâhının önünde duran Bakan Ersoy, satıcıdan kestane aldı. Ersoy, aldığı kestaneleri yiyerek Sultanahmet Meydanı’nda dolaşmaya devam etti.

Bakan Ersoy Sultanahmet Meydanında!

Türkiye, 2018 yılından itibaren turizm sektöründe ürün ve pazar çeşitliliğini artırmayı, uluslararası tanıtım gücünü geliştirmeyi ve sektörün küresel krizlere karşı dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir strateji uygulamaya başladı.

TÜRKİYE TURİZM'DE ATILIM YAPIYOR

Türkiye, 2018’de başlattığı turizm stratejisinin sonuçlarını rekor gelirlerle alıyor.

Dün Bakan Ersoy Bakan Ersoy, 9 aylık dönemde Türkiye olarak rekor turizm geliri elde edildiğini açıklayarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaşıldığını paylaşmıştı.

Bu aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin de en yüksek turizm geliri olarak kaydedildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasıyla uluslararası tanıtım faaliyetleri sürekli, sistemli ve veri odaklı bir yapıya kavuşturuldu. Geleneksel kaynak pazarların yanı sıra yeni pazarlara yönelik çalışmalar yoğunlaştırılırken, Türkiye'nin farklı turizm ürünleriyle uluslararası ziyaretçilere ulaşması sağlandı.

Kültür ve arkeolojiden gastronomiye, spordan sağlığa, kongre turizminden doğa turizmine kadar genişleyen turizm ürünleri, Türkiye'nin farklı pazarlardaki talep değişimlerine daha hızlı uyum sağlamasına katkıda bulundu.

Bakan Ersoy Sultanahmet Meydanında! "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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