Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası için süreç belli oldu. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilan tarihleri dikkate alınarak bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklar. Peki, Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman gerçekleştirilecek?

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Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı yayımlandı. Kura çekimi 26 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kuranın yeri ve saati, Bakanlığın https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. Atamaya esas belgelerin 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00’e kadar ilgili kuruma ulaştırılması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ile özel sağlık tesislerinde görev yapanlar ise ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası için süreç belli oldu! Kura çekimi ne zaman?

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar, atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun aşağıda belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği görevini yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

d) Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)

e) Mal bildirim formu

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu internet adresinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini)

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge. (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

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