Fenerbahçe sağlık ekibinde kapsamlı yapılanma: Yeni sorumlu göreve başladı

Fenerbahçe Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında kapsamlı bir yapılanmaya gidilmesi kararı aldı. Bu kapsam sağlık departmanının sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirildi.

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Sarı-lacivertli kulüp, sportif hedefler doğrultusunda sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Futbol A Takımı sağlık departmanında yapılanmaya gidildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada sağlık departmanı sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ın getirildiği belirtilerek, "Fenerbahçe Futbol A Takımısağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir. Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat’a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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