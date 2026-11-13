David Leitch imzalı “Bir Banka Nasıl Soyulur” günümüzün sosyal medya çılgınlığını bir suç hikâyesiyle birleştiriyor. Filmde yaptıkları soygunları sosyal medya üzerinden yayınlayan Robin Hoodvari çetenin abartılı macerasına politik alt metinler eşlik ediyor.

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Sosyal medya her türlü kötülüğün canlı yayında işlendiği bir suç sirkine dönüştü âdeta. Öyle ki geçtiğimiz yıllarda işlediği soygun esnasında canlı yayın açanlar bile oldu!

Yönetmen David Leitch imzalı “Bir Banka Nasıl Soyulur” (How to Rob a Bank) ise günümüzün işte bu sosyal medya çılgınlığı ve viral şöhret kültüründen ilham alarak sıra dışı bir suç hikâyesi sunuyor. Filmde yaptıkları soygunları sosyal medya üzerinden yayınlayan bir çetenin Robin Hoodvari bir anti kahramana dönüştürülmesi işleniyor. Başrollerde ise Nicholas Hoult, Anna Sawai ve Zoë Kravitz gibi isimler yer alıyor.

KLASİK SOYGUN FİLMİ DEĞİL

Günümüzün Pensilvanya’sında geçen filmin merkezinde Nicholas Hoult’un canlandırdığı Ryan’ın liderliğindeki bir banka soyguncusu grubu bulunuyor.

Modern Robin Hood: Soygun canlı yayınlanacak!

Ancak bu çeteyi klasik banka soyguncularından ayıran çok mühim bir özellik var: Soygunlarını gizlice gerçekleştirip ortadan kaybolmak yerine, yedikleri herzeyi sosyal medyadan yayınlıyorlar.

Her bir üyesi kapitalizmin sillesini yemiş çete, gerçekleştirdiği banka soygunlarını âdeta birer dijital gösteriye dönüştürüyor, şöhretlerini de katlıyor. Kurt maskeli lider Ryan ise kendisini belirli bir amaç uğruna hareket eden kişi olarak sunuyor, “Robin Hood” gibi görülüyor.

Modern Robin Hood: Soygun canlı yayınlanacak!

İşler çığırından çıkınca John C. Reilly’nin canlandırdığı John West adlı FBI ajanı onların kimliklerini ifşa etmeye çalışıyor. Bu yüzden ev hapsinde bulunan Reagan (Zoë Kravitz) adlı hacker kadından yardım istiyor. Böylece hem sanal hem de gerçek dünyada bir kovalamaca başlıyor.

SIRA DIŞI BİR HİKÂYE

“Bir Banka Nasıl Soyulur”, bir soygunun medyanın gözü önünde gerçekleştiği Al Paçino’lu “Köpeklerin Günü”nü hatırlatsa da türünü dijital dünyanın unsurlarıyla birleştirerek farklı bir hikâye sunuyor.

Eserde bankaların kişileri borç girdabına çeken sistemleri, gelir eşitsizliği ve ‘Amerikan Rüyası’nın yıkımı kıyasıya tenkit ediliyor. Soyguncu karakterlerin temel motivasyonu da bu adaletsiz durum oluyor. Ancak eserde yeterince dengeli bir bakış yakalanamayıp ajitatif hikâye unsurlarıyla yer yer iş, suçlu güzellemesine kadar varabiliyor. Eserin sonunda da özellikle Amerikan sağına “Ayağınızı denk alın!” mesajı gönderiliyor.

Modern Robin Hood: Soygun canlı yayınlanacak!

AVRUPA’DAKİ OLAYLARLA ÖRTÜŞÜYOR

Dolayısıyla yapımı son yıllarda Hollywood’da öne çıkan Trump idaresi karşıtı filmler arasında zikretmek gerekiyor. Filmdeki ekonomik temelli ayaklanmanın bugünlerde Avrupa’da yaşanan protestolarla örtüşmesi de seyirci için enteresan bir tesadüf oluyor.

“Bir Banka Nasıl Soyulur” yönetmen Leitch’in tarzını yansıtan hareketli bir yapım olsa da tempo problemleri de barındırmıyor değil. Buna Reagan gibi karakterlerin zayıf kalması ve mantıki hatalar da ekleniyor.

Eserde yer yer bir YouTube videosu seyrediyormuşsunuz hissine sebep olacak farklı bir sinematografi göze çarpıyor. Oyunculuklar ise çoğu zaman vasat (ortalama) sınırlarında dolaşıyor.

Sosyal medya eleştirisi bekleyen seyirci beklediğini bulamıyor...

Modern Robin Hood: Soygun canlı yayınlanacak!

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