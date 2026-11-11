Kültür - Sanat

“Kürk Mantolu Madonna” sinemaya taşınıyor: Maria Puder, Meryem Uzerli; Raif Efendi aranıyor!

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“Kürk Mantolu Madonna” sinemaya taşınıyor: Maria Puder, Meryem Uzerli; Raif Efendi aranıyor!
Başlık Resmi “Kürk Mantolu Madonna” sinemaya taşınıyor: Maria Puder, Meryem Uzerli; Raif Efendi aranıyor! "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri “Kürk Mantolu Madonna” sinemaya uyarlanıyor. Filmde Maria Puder karakterini Meryem Uzerli canlandıracak, Raif Efendi rolü için ise oyuncu arayışı sürüyor.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Sabahattin Ali’nin meşhur romanı “Kürk Mantolu Madonna” beyazperdeye taşınıyor. Fikri Harika Production ve Saçaklı Film Studios tarafından çekilecek filmde, Maria Puder karakterini Meryem Uzerli canlandıracak.

Film için sözleşme imzalayan Uzerli, tutkusu ve derin yalnızlığıyla hafızalara kazınan Maria Puder olarak seyircinin karşısına çıkacak. Ancak romanın diğer unutulmaz kahramanı Raif Efendi rolü için oyuncu görüşmeleri sürüyor.

“Kürk Mantolu Madonna” sinemaya taşınıyor: Maria Puder, Meryem Uzerli; Raif Efendi aranıyor!
Başlık Resmi“Kürk Mantolu Madonna” sinemaya taşınıyor: Maria Puder, Meryem Uzerli; Raif Efendi aranıyor!
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Eseri sinema diline Mert Dikmen adapte ederken filmin yönetmenliğini Sedat İnci üstleniyor. “Kürk Mantolu Madonna” filminin çekimlerinin Türkiye ve Almanya’da yapılması planlanıyor.

“Kürk Mantolu Madonna” sinemaya taşınıyor: Maria Puder, Meryem Uzerli; Raif Efendi aranıyor!
Başlık Resmi“Kürk Mantolu Madonna” sinemaya taşınıyor: Maria Puder, Meryem Uzerli; Raif Efendi aranıyor!

Prodüksiyonun önemli bir bölümünün, sinema tarihinin en köklü merkezlerinden biri olan Berlin’deki Babelsberg Stüdyolarında gerçekleşeceği belirtiliyor. Filmin gösterim tarihi ise henüz açıklanmadı.

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