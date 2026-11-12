Özel tiyatrolara devlet desteği 116,4 milyon liraya yükseldi

Yeni sezon için ayrılan kaynak, bugüne kadar özel tiyatro projelerine tahsis edilen en yüksek destek miktarı oldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların faaliyetlerini desteklemek ve tiyatro sanatının ülke genelinde yaygınlaşmasını teşvik etmek maksadıyla 2026-2027 sanat sezonuna yönelik destek kararlarını belirledi.

Geçen sezona göre yüzde 20 artırılan destek bütçesi 116 milyon 396 bin liraya yükseldi. Yeni sezon için ayrılan kaynak, bugüne kadar özel tiyatro projelerine tahsis edilen en yüksek destek miktarı oldu.

Bakanlığın özel tiyatro projelerine yönelik destek programına 449 başvuru yapıldı. Eksik belgelerini belirlenen sürede tamamlamayan 52 özel tiyatronun başvurusu değerlendirme dışında bırakılırken 397 özel tiyatro projesi Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi.

Projelerin 391’i desteklenmeye hak kazanırken başvuruların yüzde 98,5’ine olumlu cevap verilmiş oldu. Böylece özel tiyatroların sanat hayatına katkısının güçlendirilmesi hedefl endi. Destek kapsamına alınan projelerin 244’ünü profesyonel tiyatrolar, 67’sini çocuk oyunları ve 80’ini geleneksel tiyatrolar oluşturdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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