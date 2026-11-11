Antalya’da düzenlenen COP31’in üçüncü gününde gerçekleştirilen Bakanlar Yemeği, sanat dünyasından tanınmış isimleri bir araya getirdi. Hande Erçel, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Barış Arduç, iklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde “COP31 Bakanlar Yemeği” gerçekleştirildi.

Zirvenin üçüncü gününde düzenlenen programa Meryem Uzerli, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Hande Erçel, Barış Arduç ve Saba Tümer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Etkinlikte sanatçılar, iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalığın artırılması ve somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan COP31 mesajı! "Artık somut adımlar atılmalı"

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY: KÜRESEL BİR BİLİNCE İHTİYACIMIZ VAR

İklim değişikliğinin tüm dünyayı ilgilendiren ortak bir mesele olduğuna dikkat çeken oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, her dünya vatandaşının bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Atiksoy, küresel bilinç ve farkındalığın önemine işaret ederek, “Dünyamızı, gezegenimizi iyileştirmek ve güzelleştirmek adına ülkemiz öncülük yapıyor. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah artık eyleme geçer, harekete geçer” ifadelerini kullandı.

HANDE ERÇEL: KARARLAR GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜLSÜN

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmasından gurur duyduğunu belirten oyuncu Hande Erçel, etkinliğin herkes için önemli olduğunu dile getirdi.

Farkındalık oluşturmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Erçel, “Biz tabii ki sanatçılar olarak bunun bir parçasıyız, bunu görünür kılıyoruz. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah burada olan her karar gerçeğe dönüştürülür. Böyle umuyorum” dedi.

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan COP31 mesajı! "Artık somut adımlar atılmalı"

BARIŞ ARDUÇ: DAHA SOMUT ADIMLARIN ATILDIĞI BİR ZİRVE

Oyuncu Barış Arduç da COP31’e katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, zirvenin sorumluluğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Arduç, “Artık daha somut adımların, daha aksiyona geçilen bir zirvenin belki de adımları atıldı bugün. Dolayısıyla burada olmak çok heyecan verici, çok mutlu ediyor beni” diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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