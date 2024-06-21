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1 Mayıs soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklulardan 6'sı serbest

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
1 Mayıs soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklulardan 6&#039;sı serbest

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında polise saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 21 şüpheliden 6'sının tahliyesine karar verildi. 

İstanbul'da olaylı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında yeni bir gelişme yaşandı. İşçi Bayramında Saraçhane'de izinsiz gösteri düzenleyen ve kutlamaların yasak olduğu Taksim'e ilerlemeye çalışan bir grup polise saldırmıştı. 

Olaylara ilişkin devam eden soruşturmada, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince tutukluluk gözden geçirme işlemi yapıldı.

15 KİŞİ TUTUKLU

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, dosyada tutuklu 21 şüpheliden 6'sının adli kontrol şartıyla tahliyesine, 15'inin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINDA NE OLMUŞTU?

1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında gruplar halinde ayrı soruşturmalar başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 29 Mayıs'ta 30 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Soruşturmalardan biri ise 5 Haziran'da tamamlanmış, 12 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Başsavcılığın aynı olaylarla ilgili yürüttüğü bazı soruşturmalar ise sürüyor.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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