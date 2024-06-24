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1 milyondan fazla turistten Kuşadası'na bayram akını

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük izni fırsat bilenler tatil bölgelerine akın etti. Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Kuşadası, bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla misafiri ağırladı. Bu süre zarfında belediye ekipleri günlük ortalama 370 ton evsel atık topladı.

Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turist ağırlayan Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, 9 gün boyunca ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşattı.

1 milyondan fazla turistten Kuşadası'na bayram akını - 1. Resim

KUŞADASI'NA ZİYARETÇİ YAĞMURU

Yatırımlarla modern ve estetik bir turizm kenti kimliğine kavuşan kent, Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan ön hazırlıklar ve saha ekipleri tarafından sürdürülen kesintisiz mesai ile sorunsuz bir tatil geçirdi. Kuşadası, okulların kapanmasının hemen ardından başlayan 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

1 milyondan fazla turistten Kuşadası'na bayram akını - 2. Resim

Kuşadası Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla 7/24 mesai yaptı. 9 günlük bayram tatilinde yapılan hazırlıklar ve alınan önlemler ile plajlar, turistik çarşılar ve sahil şeridi başta olmak üzere kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

1 milyondan fazla turistten Kuşadası'na bayram akını - 3. Resim

GÜNLÜK 370 TON EVSEL ATIK TOPLANDI

Kurban Bayramı tatilinde en yoğun mesai yapan ekiplerin başında Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi. 9 günlük tatil için Kuşadası’nı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin kent genelinde bıraktığı tonlarca atığı toplamak için mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram tatili boyunca her gün ortalama 370 ton evsel atık topladı.

1 milyondan fazla turistten Kuşadası'na bayram akını - 4. Resim

9 gün boyunca toplam 3 bin 330 ton atık toplanarak düzenli depolama alanına ulaştırıldı. Bayram tatili öncesinde başlayan ek temizlik mesaisi ile ziyaretçilerini pırıl pırıl karşılayan Kuşadası Belediyesi tarafından tatil süresince sunulan kesintisiz temizlik hizmeti memnuniyetle karşılandı.

1 milyondan fazla turistten Kuşadası'na bayram akını - 5. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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