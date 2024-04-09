Adana'da "sahte hoca" skandalı! Mezarlıktan apar topar kovuldular

Adana, bayram arefesinde gerçekleşen "sahte hoca" denetimiyle gündem oldu. Mezarlıkta dua okuyup para kazanmak isteyen sahte hocalar, sınava tabi tutuldu. Mezarlık cami imamı ve güvenlikleri, Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslardan önce dua, sonra Yasin okumalarını istedi. Dua ve Yasin'i yanlış okuyan sahtekar hocalar, mezarlıktan apar topar dışarıya atıldı.

Adana’da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkta ‘sahte hoca’ denetimi gerçekleştirildi. Merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık’ta yoğunluk yaşanırken, mezar başında dua okuyarak para kazanmak isteyen sahte hocaların önüne geçmek için dua okumak isteyenler sınava tabi tutuldu.

DUA VE YASİN OKUMALARI İSTENİLDİ

Mezarlık cami imamı ve güvenlikleri ise sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu.

MEZARLIKTAN ATILDILAR

Dua ve Yasin Suresi’ni yanlış okuyan sahte hocalar mezarlık dışına çıkartıldı.

Duaları yanlış okuduğu için mezarlıktan çıkartılan Fadil Zaluk, “Ben dua biliyorum. Nasıl yanlış okudum, doğru okudum. Bana ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum” dedi.