Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 'kayıp depremzede çocuk' açıklaması

11 Ocak 2024 14:28 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 15:48

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin kamuoyuna duyurulan dosyalardaki skandallar dünyayı sarstı. Epstein skandalının yankıları sürerken Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko, hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını iddia etti. Özellikle bu çocukların 1999'daki Marmara Depremi sonrası kaçırıldığının öne sürülmesi sosyal medyada gündem oldu.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde ağır yıkıma neden olan iki büyük depremin sonrasında da çok sayıda depremzede çocuğun kayıp olduğu iddia edildi.

KAYIP DEPREMZEDE ÇOCUK VAR MI?

İddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından geçen 1 yılda yapılan çalışmaları anlattı.

Kara, depremde yakınlarını kaybetmiş, ailelerine ulaşılamayan ya da kimliksiz olarak nitelendirilen çocuklarla ilgili olarak da diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla birlikte hızlı bir çalışma grubu oluşturduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışma grubu üzerinden de bu çocuklarla ilgili kimliklendirme çalışmalarını yapmak üzere çalışmaya başladık. Bu bağlamda bakanlığımızla irtibatlandırılan 1912 çocuğumuz oldu. Bu 1912 çocuktan 1874'ünü ailelerine kimliklendirme çalışmaları yaptıktan sonra geri gönderdik. Bu manada asla 3'üncü kişilere çocuk teslimi gerçekleştirmedik. Muhakkak bilimsel kanıtlarla hareket edip, bilimsel eşleşmelerle bu çocukları aileleriyle birleştirdik. Bu 1912 çocuktan 16 çocuğumuz ne yazık ki hastane sürecinde vefat ettiler. 6 çocuğumuz koruyucu aile yanında ya da evlatlık olarak aile odaklı hizmetlerimizden faydalandırıldılar. 1 çocuğumuzun da yine hastanede hala tedavisi devam ediyor. 15 çocuğumuz ise bakanlığımız kuruluşlarında bakım ve koruma altında."

'İŞKENCE GÖREN TÜRK ÇOCUK' İDDİASI

Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) de bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “İşkence gören Türk çocuk, ‘özür dilerim Arthur' diyor” haberinin yalan olduğunu duyurdu.

DMM'den dezenformasyon içeren haberlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "İşkence gören Türk çocuk, 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Ocak 2021'de Brezilya basınında yer aldığı tespit edilmiştir. Brezilya basınına yansıyan görüntüler incelendiğinde çocuğun Türkçe değil, Portekizce konuştuğu belirlenmiştir. Haberlerde, Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna işkence uyguladığı ve tutuklanmasının talep edildiği belirtilmektedir.

JEFFREY EPSTEIN OLAY NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.