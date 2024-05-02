Ankara'da alkollü sürücü bir binanın 3. katına daldı! Evin duvarı yıkıldı...
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'da akıl almaz bir kaza yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bir binanın üçüncü katına çarpıp boşluğa düştü. Gece yarısı sese uyanan bina sakinleri gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Evin duvarı yıkıldı, sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Keklik Pınarı Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 9 numaralı 899 Caddesi üzerinde bulunan Level50 binasının otoparkına girdi.
DEMİRLERİ KIRIP BİNANIN ÜÇÜNCÜ KATINA DALDI
Otoparkta bulunan demirleri kırarak 902 Sokak'ta bulunan 4 numaralı Duru apartmanın 3’üncü katına çarpan otomobil, binanın duvarını kırdı ve bahçeye düştü.
BİNA SAKİNLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ
Sese uyanan bina sakinleri gördükleri karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye sevk edildi.
ODADA KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Binada maddi hasar meydana gelirken kırılan duvarın bulunduğu odada kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken tedbir amaçlı binanın otoparkı ise kullanıma kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı