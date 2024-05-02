Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > Ankara'da alkollü sürücü bir binanın 3. katına daldı! Evin duvarı yıkıldı...

Ankara'da alkollü sürücü bir binanın 3. katına daldı! Evin duvarı yıkıldı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da akıl almaz bir kaza yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bir binanın üçüncü katına çarpıp boşluğa düştü. Gece yarısı sese uyanan bina sakinleri gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Evin duvarı yıkıldı, sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Keklik Pınarı Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 9 numaralı 899 Caddesi üzerinde bulunan Level50 binasının otoparkına girdi.

DEMİRLERİ KIRIP BİNANIN ÜÇÜNCÜ KATINA DALDI

Otoparkta bulunan demirleri kırarak 902 Sokak'ta bulunan 4 numaralı Duru apartmanın 3’üncü katına çarpan otomobil, binanın duvarını kırdı ve bahçeye düştü.

BİNA SAKİNLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sese uyanan bina sakinleri gördükleri karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye sevk edildi.

ODADA KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Binada maddi hasar meydana gelirken kırılan duvarın bulunduğu odada kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken tedbir amaçlı binanın otoparkı ise kullanıma kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Serhat bulundu - GüncelDiyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Serhat bulunduŞırnak'ta askeri araç devrildi! 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - GüncelŞırnak'ta askeri araç devrildi! 2 asker şehit olduHenüz 17 yaşında! Kendisini şikayet eden öğretmenini bıçakladı - GüncelHenüz 17 yaşında! Okulda öğretmenini bıçakladıFerdi Tayfur şarkısıyla mesaj verdiği iddia edilmişti! Bahçeli ilk kez konuştu - GüncelAçık açık söyledi, salonda alkış koptuKuru yük gemisinde korkutan yangın! Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı - GüncelBoğaz yeniden trafiğe açıldıTerör örgütü PKK/YPG'nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ'da yakalandı - GüncelPKK/YPG'nin sözde komutanı yakalandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...