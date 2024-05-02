Ankara'da alkollü sürücü bir binanın 3. katına daldı! Evin duvarı yıkıldı...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Mayıs 2024 05:21 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 05:22 - Güncelleme:

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Ankara'da akıl almaz bir kaza yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bir binanın üçüncü katına çarpıp boşluğa düştü. Gece yarısı sese uyanan bina sakinleri gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Evin duvarı yıkıldı, sürücü ise hastaneye kaldırıldı.