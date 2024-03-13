Antalya'da korku dolu anlar! 5 yıldızlı otel yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mart 2024 11:45 - Güncelleme: 13 Mart 2024 11:58 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan beş yıldızlı turistik otelde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanlar gökyüzüne kadar ulaştı, o anlar kameralara da yansıdı...