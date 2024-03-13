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Haberler > Güncel > Antalya'da korku dolu anlar! 5 yıldızlı otel yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Antalya'da korku dolu anlar! 5 yıldızlı otel yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan beş yıldızlı turistik otelde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanlar gökyüzüne kadar ulaştı, o anlar kameralara da yansıdı...

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi’nde bir turistik otelde yangın çıktı. Dumanı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. 

Antalya'da korku dolu anlar! 5 yıldızlı otel yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz sezon açılmadığı için kapalı olan oteldeki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'da korku dolu anlar! 5 yıldızlı otel yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı - 2. Resim

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Otelin dış cephesinde maddi hasar meydana gelirken, dumandan 3 kişinin etkilendiği bildirildi. Yangının tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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