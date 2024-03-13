Antalya'da korku dolu anlar! 5 yıldızlı otel yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan beş yıldızlı turistik otelde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanlar gökyüzüne kadar ulaştı, o anlar kameralara da yansıdı...
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi’nde bir turistik otelde yangın çıktı. Dumanı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz sezon açılmadığı için kapalı olan oteldeki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
3 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Otelin dış cephesinde maddi hasar meydana gelirken, dumandan 3 kişinin etkilendiği bildirildi. Yangının tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı