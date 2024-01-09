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Barış Pınarı'na saldırı girişimindeki 3 terörist etkisiz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ederken Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Öte yandan dün de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.