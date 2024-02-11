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    • Bir paket makarna 6 kardeşin hayatını değiştirdi: İstanbul'dan Şanlıurfa'ya iyilik zinciri

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Şanlıurfa, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şanlıurfa'da yaşları 4 ila 13 arasında değişen Aliş kardeşler, annelerinin evi terk etmesiyle hasta babalarıyla yaşamaya başladı. 6 Kardeşin hayatı, komşularından istedikleri bir paket makarna ile değişti. Komşularının zor hayat koşulları altında yaşayan kardeşlerin videosunu çekip göndermesiyle İstanbul'daki bir grup gönüllü, aileye ev tutup içerisini eşyalarla döşedi. Grup 'Hikayemiz bir paket makarnayla başladı' sözleriyle ailenin bir yıllık kirasının da karşılandığını söyledi. 

    Şanlıurfa'da gözleri dolduran bir 'iyilik' zinciri yaşandı. Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da yaşayan yaşları 4 ila 13 arasında değişen altı kardeşi anneleri üç yıl önce terk etti. Hasta babalarıyla yaşamaya başlayan kardeşler komşularının yardımları ile geçinmeye başladı. 

    Ailenin hayatı, makarna istedikleri komşularının çektiği video ile değişti. Komşuları evin durumuyla ilgili çektikleri bir videoyu İstanbul’daki gönüllü bir grup gönüllüye gönderdi. Videoyu izleyen gönüllüler, aileye yardım etmek için harekete geçti. Ceylanpınar’daki başka bir grup ile iletişime geçen İstanbul’daki gönüllüler, aileye nasıl yardım edebileceklerini görüştü.

    Bir paket makarna 6 kardeşin hayatını değiştirdi: İstanbul'dan Şanlıurfa'ya iyilik zinciri

    AİLEYE EV TUTUP EŞYA ALDILAR

    Aileye ilk önce bir ev tutan gönüllüler, daha sonra baştan aşağı boya ve tadilatını yaptı. Halı, koltuk, buzdolabı, fırınlı ocak, çamaşır ve bulaşık makinesi, televizyon, yatak, elbise dolabı gibi bir çok yeni eşya alan gönüllüler, evi tamamen dayayıp döşedi. Evdeki çalışmalar sona erince İstanbul’dan kalkıp gelen gönüllüler, aile ile görüştü.

    Bir paket makarna 6 kardeşin hayatını değiştirdi: İstanbul'dan Şanlıurfa'ya iyilik zinciri

    HABERLERİ OLMADAN EVİ HAZIRLADILAR

    Gezme bahanesiyle aileyi yanlarına alan gönüllülerin temsilcisi Elif Bulut, yeni evlerine götürdü. Haberleri olmadan kendileri için hazırlanan evi gören Esra ve kardeşleri büyük bir sevinç yaşadı. Elif Bulut, mutluluk gözyaşlarına boğulan Esra’ya sarılarak bundan sonra bu evde yaşayacaklarını söyledi. Çocuklarla birlikte evi gezen gönüllüler, Esra’ya anahtarı verip bu evin artık kendilerinin olduğunu söyledi.

    Bir paket makarna 6 kardeşin hayatını değiştirdi: İstanbul'dan Şanlıurfa'ya iyilik zinciri

    ÇOCUKLARLA KOMŞULARI İLGİLENİYOR

    Hikayenin bir paket makarna ile başladığını söyleyen gönüllülerin temsilcisi Elif Bulut, “İstanbul’dan geldik. Buradaki iyiliğin aslında bu olduğuna inanıyorum. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Hikayemiz şu şekilde başlıyor. Biz İstanbul’da ufak bir grubuz. Kendi aramızda iyilik dediğimiz şeyleri yapmaya çalışan ufak bir grubuz. Esra, Özlem hanımın komşusu. Anneleri maalesef 3 sene önce terk ettiği için Özlem hanım çocuklarla ilgileniyor.

    Bir paket makarna 6 kardeşin hayatını değiştirdi: İstanbul'dan Şanlıurfa'ya iyilik zinciri

    HİKAYE BİR PAKET MAKARNAYLA BAŞLADI

    Bir paket makarna ile başlıyor hikayemiz. Makarna almak için para istemeye gittiğinde Özlem hanım ne yapabiliriz diye bize ulaşıyor. Biz de bunun gıda ile kalmayacağını bildiğimiz için, çünkü yaşadıkları evin videolarını izlediğimizde çok kötü şartlardaydı. Orada 5 çocuğun yaşayabileceği bir ortam asla değildi. İstanbul’dan ekibimle kalkıp geldim. Önce ne yaptık onları kısaca anlatmak istiyorum. Güzel ve temiz bir ev tuttuk. Bir yıllık kiralarını karşıladık. Yeni eşyalar aldık. Daha konforlu, daha temiz, daha güzel, gerçekten anne olmasa da onlara anne sıcaklığında yaşayabilecekleri bir ortam kurduk. Burada komşularına ve bize burada destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük emek onların. Esra artık burada kardeşleriyle birlikte daha huzurlu yaşayacak” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Şanlıurfa
    Haberler > Güncel > Bir paket makarna 6 kardeşin hayatını değiştirdi: İstanbul'dan Şanlıurfa'ya iyilik zinciri
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