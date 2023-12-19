Bozcaada'ya gün batımını izlemeye gitti, feci şekilde can verdi! Yeşim Demir'in erkek arkadaşı tutuklandı

19 Aralık 2023 18:17 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 18:23

39 yaşındaki Yeşim Demir 6 ay önce erkek arkadaşı N.G. ile tatil için Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine geldi. Talihsiz kadın gezmek için çıktığı Polente Burnu'ndan düşerek hayatını kaybetti. Yeşim Demir'in ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınan erkek arkadaşı N.G. tutuklandı.

GÜN BATIMINI İZLEMEYE GİTTİ CANINDAN OLDU

Kan donduran olay, 7 Temmuz'da Bozcada'da yaşandı. Tatil için adaya gelen Yeşim Demir ile erkek arkadaşı N.G., otomobil ile Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti. İddiaya göre uçurum kenarında alkol alan ikili, burada vakit geçirmeye başladı. Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle 32 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadını kurtarmak için 45 dakika kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yeşim Demir hayatını kaybetti.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI!

Kadının erkek arkadaşı N.G. ise ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheli adam daha sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde olay yerinde elde edilen deliller ışığında Yeşim Demir’in erkek arkadaşı N.G., Sakarya’da jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen N.G., sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.