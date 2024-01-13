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Çatıda başladı 2 binaya daha sıçradı, İstanbul'da korkutan alevler
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
İstanbul Kağıthane'de, 7 katlı bir çatısında yangın çıktı. Korkutan alevler 2 binaya daha sıçradı. Vatandaşlar panikle sokağa döküldü, mahsur kalan 4 kişi ise kurtarıldı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi Okul Caddesi'nde 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de vinç yardımıyla yangını söndürmek için çalışma başlattı.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Yangın sırasında binada mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri bu kişilere ayakta müdahale etti.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, ardından 3 binada soğutma çalışması yapıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı