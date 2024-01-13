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    Çatıda başladı 2 binaya daha sıçradı, İstanbul'da korkutan alevler

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul Kağıthane'de, 7 katlı bir çatısında yangın çıktı. Korkutan alevler 2 binaya daha sıçradı. Vatandaşlar panikle sokağa döküldü, mahsur kalan 4 kişi ise kurtarıldı.

    Çatıda başladı 2 binaya daha sıçradı, İstanbul&#039;da korkutan alevler
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi Okul Caddesi'nde 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.

    Çatıda başladı 2 binaya daha sıçradı, İstanbul'da korkutan alevler

    Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de vinç yardımıyla yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Çatıda başladı 2 binaya daha sıçradı, İstanbul'da korkutan alevler

    MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

    Yangın sırasında binada mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri bu kişilere ayakta müdahale etti.

    Çatıda başladı 2 binaya daha sıçradı, İstanbul'da korkutan alevler

    Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, ardından 3 binada soğutma çalışması yapıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulYangın
    Haberler > Güncel > Çatıda başladı 2 binaya daha sıçradı, İstanbul'da korkutan alevler
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