Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'e tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf’ın vefatının ardından yerine gelen Şeyh Meşal ile telefonla görüştü. Erdoğan, Nevvaf’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ettiği Şeyh Meşal’e yeni görevinde başarılar diledi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal’e iletti. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal’e yeni görevinde başarılar da diledi.
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Haber Merkezi