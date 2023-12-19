Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'e tebrik telefonu

19 Aralık 2023 19:53 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 20:01

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal’e iletti. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal’e yeni görevinde başarılar da diledi.

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